Casos sin resolver Casi 40 años después de la desaparición de una mujer de Iowa, su exnovio ha sido condenado a 50 años de prisión por su asesinato Barbara Lenz, de 31 años y residente de Woodbine, Iowa, fue vista con vida por última vez el 6 de mayo de 1989. Sus restos nunca han sido encontrados. Dejó atrás a una hija de 3 años

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El misterio de la desaparición de Lenz permaneció sin resolver hasta marzo de 2025, cuando los fiscales acusaron a Robert Davis, de 62 años y residente de Council Bluffs, de su asesinato. El caso es uno de los primeros en surgir de una unidad de casos sin resolver establecida en 2024 por la fiscal general de Iowa, Brenna Bird.

Acusado de asesinato en primer grado, Davis fue finalmente declarado culpable en el juicio de un cargo menor de asesinato en segundo grado. Los fiscales alegaron que él había sido abusivo con Lenz durante su relación de dos años y que Lenz le había dicho a varias personas que le tenía miedo y que él la había amenazado.

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Los testigos informaron haber visto a Davis discutiendo y agrediendo a Lenz el día de su desaparición, y varios afirmaron haberlo visto enterrando algo en una zona rural o haberle oído hacer comentarios de que alguien "terminaría como Barbara". Posteriormente, los investigadores encontraron indicios de que Lenz no había abandonado su hogar de forma voluntaria.

Davis fue condenado en un caso separado de secuestro y abuso sexual en 1996.

Durante la audiencia de sentencia del viernes 22 de mayo, Davis negó haber matado a Lenz, informó KCCI. La hija de Lenz, Lindsy Baumgart, y su nieta se dirigieron al tribunal, y Baumgart le dijo a Davis que matar a su madre solo había hecho que la voz de Lenz fuera más fuerte y contundente.

"Aprecio la belleza de ser la hija de Barbara Lenz", dijo. "Ella vive en mí y su sangre corre por mis venas".

Davis se enfrenta a un mínimo obligatorio de 35 años en prisión antes de poder ser elegible para la libertad condicional.