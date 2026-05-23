Casos sin resolver

Casi 40 años después de la desaparición de una mujer de Iowa, su exnovio ha sido condenado a 50 años de prisión por su asesinato

Barbara Lenz, de 31 años y residente de Woodbine, Iowa, fue vista con vida por última vez el 6 de mayo de 1989. Sus restos nunca han sido encontrados. Dejó atrás a una hija de 3 años

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mueren dos policías baleados en "emboscadas" en Iowa


El misterio de la desaparición de Lenz permaneció sin resolver hasta marzo de 2025, cuando los fiscales acusaron a Robert Davis, de 62 años y residente de Council Bluffs, de su asesinato. El caso es uno de los primeros en surgir de una unidad de casos sin resolver establecida en 2024 por la fiscal general de Iowa, Brenna Bird.

Acusado de asesinato en primer grado, Davis fue finalmente declarado culpable en el juicio de un cargo menor de asesinato en segundo grado. Los fiscales alegaron que él había sido abusivo con Lenz durante su relación de dos años y que Lenz le había dicho a varias personas que le tenía miedo y que él la había amenazado.

PUBLICIDAD

Más sobre Iowa

El senador Rubén Gallego respalda al demócrata Josh Turek, aspirante al Senado de EEUU
3 mins

El senador Rubén Gallego respalda al demócrata Josh Turek, aspirante al Senado de EEUU

Estados Unidos
Alerta por tornados amenaza a Illinois, Wisconsin y al norte de Oklahoma en este fin de semana
2 mins

Alerta por tornados amenaza a Illinois, Wisconsin y al norte de Oklahoma en este fin de semana

Estados Unidos
Tribunal de Iowa levanta bloqueo y permite restringir temas LGBTQ+ en escuelas y bibliotecas
5 mins

Tribunal de Iowa levanta bloqueo y permite restringir temas LGBTQ+ en escuelas y bibliotecas

Estados Unidos
Lo que debes saber del 'domo de calor' que cubrirá partes de EEUU con temperaturas peligrosas
3 mins

Lo que debes saber del 'domo de calor' que cubrirá partes de EEUU con temperaturas peligrosas

Estados Unidos
Por qué Trump demandó al diario Des Moines Register y a su encuestadora y por qué es visto como parte de su prometida "venganza"
3 mins

Por qué Trump demandó al diario Des Moines Register y a su encuestadora y por qué es visto como parte de su prometida "venganza"

Estados Unidos
La histórica cifra de tornados (y el mal tiempo) que mantiene en alerta a varios estados de EEUU
4 mins

La histórica cifra de tornados (y el mal tiempo) que mantiene en alerta a varios estados de EEUU

Estados Unidos
Chris Gloninger, el meteorólogo que abandonó la TV por amenazas tras hablar del cambio climático
5 mins

Chris Gloninger, el meteorólogo que abandonó la TV por amenazas tras hablar del cambio climático

Estados Unidos
Un niño pierde a su padre, dos hermanos y su abuela por un tornado
2 mins

Un niño pierde a su padre, dos hermanos y su abuela por un tornado

Estados Unidos

Los testigos informaron haber visto a Davis discutiendo y agrediendo a Lenz el día de su desaparición, y varios afirmaron haberlo visto enterrando algo en una zona rural o haberle oído hacer comentarios de que alguien "terminaría como Barbara". Posteriormente, los investigadores encontraron indicios de que Lenz no había abandonado su hogar de forma voluntaria.

Davis fue condenado en un caso separado de secuestro y abuso sexual en 1996.

Durante la audiencia de sentencia del viernes 22 de mayo, Davis negó haber matado a Lenz, informó KCCI. La hija de Lenz, Lindsy Baumgart, y su nieta se dirigieron al tribunal, y Baumgart le dijo a Davis que matar a su madre solo había hecho que la voz de Lenz fuera más fuerte y contundente.

"Aprecio la belleza de ser la hija de Barbara Lenz", dijo. "Ella vive en mí y su sangre corre por mis venas".

Davis se enfrenta a un mínimo obligatorio de 35 años en prisión antes de poder ser elegible para la libertad condicional.

USA TODAY Network vía Reuters Connect.
Traducción realizada por N+ Univision

Relacionados:
Casos sin resolverSentenciaCondenaJusticia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Isla Brava
Gratis
Profe Infiltrado
Gratis
Loco por ella
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX