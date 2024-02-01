El caso del hombre que trató de culpar a su hermano gemelo de las violaciones que él cometió

Video Prueba de ADN podría detectar 18 tipos de cáncer en fase inicial: el Dr. Juan explica de qué se trata

Por compartir un ADN idéntico con su hermano, Kevin Michael Konther creyó que lograría engañar a las autoridades de California para que lo acusaran de los crímenes que él cometió: pero no lo consiguió.

Konther recibió una condena de 140 años de prisión por “el brutal secuestro y violación de una niña de 9 años en Lake Forest y la violación de una corredora en Mission Viejo, delitos de los que el hombre intentó culpar a su hermano gemelo idéntico”, informó el lunes la oficina del fiscal del distrito del Condado de Orange en California.

El hombre fue declarado culpable por un jurado en febrero del año pasado de dos delitos graves de violación forzada, dos delitos graves de cópula oral forzada, un delito grave de acto lascivo forzado contra una menor y un delito grave de acto lascivo con una menor, además de agresiones sexuales contra tres mujeres.



El 21 de octubre de 1995, Konther violó a una niña de 9 años que caminaba sola a casa en Lake Forest. “Le dijo a la niña que no gritara y que tenía un cuchillo. A pesar de que la víctima suplicó a Konther que no le hiciera daño y que solo tenía 9 años, la obligó a tener sexo oral con él y luego la violó”, detalla el comunicado.

Konther también violó a una mujer de 32 años que trotaba en un sendero de Mission Viejo el 2 de junio de 1998. El hombre salió de entre los arbustos, “desnudo salvo por un par de zapatos, agarró a la mujer y le tapó la boca y le dijo que no gritara y que iba a violarla”, dice el comunicado.

¿Cómo descubrieron las autoridades quién era el gemelo culpable?

En 2018, los investigadores del Departamento del Sheriff del Condado de Orange utilizaron la genealogía genética encontrar pistas sobre el sospechoso desconocido de las violaciones de 1995 y 1998.

Como resultado de las pruebas de ADN, Konther y su hermano gemelo fueron detenidos en enero de 2019 y conectados con los crímenes debido a su material genético idéntico.

Para descifrar cuál fue el gemelo que realizó las violaciones, las autoridades grabaron de forma encubierta las conversaciones entre Konther y su hermano.

Mientras hablaba con su hermano, Konther hizo algunas declaraciones incriminatorias mientras su hermano estaba conmocionado por la detención.



De acuerdo con The Independent, en las conversaciones grabadas, Konther dijo: "Simplemente odio a las mujeres" y que tenía un "desequilibrio químico en el cerebro". "Llevo mucho tiempo luchando contra ese demonio", decía en las grabaciones.

Durante la lectura de su condena, el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo que "solo un monstruo salta de los arbustos para violar a una niña inocente y luego la obliga a caminar desnuda hasta su casa mientras intenta desesperadamente cubrirse con cualquier cosa que pueda".

Además, explicó que, durante la investigación, se revelaron acusaciones de que la hija de una antigua novia había sido abusada por Kevin Konther. “Victimizó a otra joven inocente que no tenía ni idea de que vivía bajo el mismo techo que un monstruo”, dijo Spitzer.

“El ADN fue la pieza clave que dio nombre a ese monstruo, y ese nombre es Kevin Konther”, añadió el fiscal.

