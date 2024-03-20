5 claves del caso de Kristel Candelario, la mujer que se fue de vacaciones y dejó a su hija de 16 meses sola en casa

Video Las fuertes palabras del juez al dictar sentencia contra la madre que abandonó a su bebé por unas vacaciones

Kristel Candelario pasará el resto de su vida encarcelada y sin posibilidad de libertad condicional, condenada por haberse ido de vacaciones dejando sin supervisión a su hija de un año y cuatro meses.

La hija de esta ecuatoriana de 32 años murió de deshidratación y hambre.

Te contamos las cinco claves de este caso que las autoridades catalogaron como “uno de los más trágicos y desafortunados”:

1. ¿A dónde viajó la mujer?

La policía del condado de Cuyahoga en Ohio dijo que Candelario dejó a su hija Jailyn en su casa de Cleveland sin supervisión.

La mujer admitió que la niña se quedó sola dentro de la casa del 6 al 16 de junio de 2023, lapso en el que supuestamente ella estuvo de vacaciones en Puerto Rico y Detroit.

De acuerdo con The New York Post, a los pocos días del viaje, Candelario publicó una foto en redes sociales en la que aparecía sonriente, descalza y en bañador en una playa. El pie de foto de la imagen decía: "El tiempo que se disfruta es el tiempo vivido".

La fiscalía mostró pruebas de que no era la primera vez que la mujer dejaba sola a la niña. En una grabación de cámaras de vigilancia de la zona, se ve a Candelario salir de la casa y regresar dos días después.

Según los documentos judiciales, la mujer volvió a casa 10 días más tarde de sus vacaciones. A su regreso encontró a la niña en el mismo lugar donde la había dejado: un pequeño corral para bebés.



Al notar que la niña no respiraba, Candelario llamó al 911 y un grupo de paramédicos y varios agentes de la policía acudieron a la escena.

Durante la audiencia en la que se dictó la sentencia, la fiscalía reprodujo la llamada a emergencias donde se escuchaba a Candelario gritando y llorando luego de que encontrara a su hija sin vida. En la grabación se escucha a la mujer pedir ayuda y gritar “levántate”, en varias ocasiones.

En la llamada a emergencias, la mujer mencionó varias veces que no hablaba inglés, y que solo hablaba español, sin embargo, respondía a las preguntas de la operadora del 911 en inglés.

Le indicó que la niña no respondía y que ella no sabía qué pasaba.

2. ¿Cómo fue encontrada la niña?

De acuerdo con los informes, la policía encontró a la niña "envuelta en mantas sucias" con heces y orina.

Jailyn murió de hambre y deshidratación severa debido a negligencia, dijo este lunes en la audiencia de sentencia la médico forense del condado de Cuyahoga, Elizabeth Mooney.

La niña pesaba 13 libras, bajó de peso 7 libras desde su última visita al médico menos de dos meses antes de su deceso, añadió la forense.

Candelario mintió a la policía sobre sus vacaciones, pero las pruebas demostraron que la mujer cambió de ropa a su hija antes de que la policía acudiera inicialmente al lugar de los hechos, según la acusación.



Este lunes, la fiscal adjunta del condado de Cuyahoga, Anna Faraglia, mostró fotos de Candelario sonriendo y de fiesta con amigos en Puerto Rico.

La fiscalía también reprodujo una grabación de una cámara Ring donde se escucha a la bebé llorando y gritando más de dos días después de haber sido dejada sola en la casa.

Mooney, quien realizó la autopsia, calificó la muerte de Jailyn como "uno de los casos más trágicos y desafortunados" que había tenido en su carrera hasta ahora. Dijo que la niña podría haber sufrido posiblemente durante una semana.

3. ¿Cuáles son los cargos en contra de Kristel Candelario?

El 22 de febrero, Candelario se declaró culpable de homicidio con agravantes y de poner en peligro a un menor como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales del condado de Cuyahoga, quienes accedieron a desestimar dos cargos extra de asesinato y un cargo de agresión grave.

La mujer fue sentenciada a cadena perpetua sin derecho a salir en libertad condicional.

Brendan J. Sheehan, juez de la corte del condado de Cuyahoga, le dijo a Candelario que había cometido “la traición máxima” al dejar a su hija sola y sin comida.

“Así como no permitió que Jailyn saliera de su confinamiento, usted también debe permanecer el resto de su vida en una celda privada de su libertad”, declaró Sheehan. “La única diferencia será que al menos en la prisión le darán la comida y los líquidos que usted le negó a ella”.

4. ¿Qué argumentó la defensa ante el comportamiento de la madre?

El abogado de Candelario, Derek Smith, dijo que la madre tiene problemas de salud mental y que intentó suicidarse por sobredosis en 2023, tras lo cual se le administraron antidepresivos.

Smith dijo que la mujer dejó de tomar la medicación, lo cual desencadenó efectos secundarios y que eso influyó en su juicio en el momento en que dejó a Jailyn y se fue de vacaciones.

La fiscalía dijo que de acuerdo con las fotos recuperadas del teléfono de Candelario, se le apreciaba feliz, conviviendo con amigos y sin un rastro de preocupación por su hija que estaba sola en casa.

Durante la audiencia la madre mostró arrepentimiento y dijo que todos los días reza para recibir el perdón.

“Tengo tanto dolor por la muerte de mi bebé, Jailyn”, señaló. “Me duele tanto todo lo que sucedió. No intento justificar mis actos, pero nadie sabe lo que yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando”.

“Todos los días pido perdón a Dios y a mi hija Jailyn”, agregó.

5. Las fuertes declaraciones del juez del caso

Las declaraciones durante la audiencia de sentencia fueron especialmente fuertes. Tanto los fiscales como el juez recriminaron el actuar de la mujer en repetidas ocasiones.

Michael C. O'Malley, fiscal de Cuyahoga, indicó que Jailyn era "una hermosa niña que se fue de este mundo debido al inimaginable egoísmo de su madre".

Mientras que el juez de la corte le dijo: "Dejar a tu bebé aterrorizada, sola, desprotegida para que sufriera lo que escuché, fue la muerte más espantosa imaginable para una persona, sin comida, sin agua, sin protección y tirada sobre sus propias heces".



“Esto no fue simplemente un descuido. Pudiste haberle salvado la vida a Jailyn muchas veces, pudiste haber encontrado a alguien que la cuidara mientras no estabas, pudiste haberla llevado contigo. Mientras estabas en Detroit o Puerto Rico, pudiste haber llamado a alguien en Cleveland y decirle que Jailyn necesitaba ayuda".

"Las pruebas que he presenciado demuestran que simplemente decidiste no estar ahí porque querías divertirte. Decidiste que necesitabas unas vacaciones y lo que siguió fue una depravación absoluta."

"Esto sorprendió a la gente en todo el mundo, porque desafía una de las responsabilidades humanas básicas", dijo Sheehan.

