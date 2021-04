Tras el veredicto a Chauvin, ¿qué le espera a los otros 3 policías involucrados en la muerte de George Floyd?

El veredicto de culpabilidad contra el policía Derek Chauvin por el asesinato del afroestaounidense George Floyd hizo historia este martes. Pero Chauvin no actuó solo. Tres oficiales más le acompañaron y asistieron : ¿qué les espera?

Thao fue el único que no tuvo contacto físico con el detenido, pero lo vio todo y no actuó para frenar la agresión de sus compañeros, pese a los gritos de los ciudadanos en la calle; tampoco actuó cuando Floyd dejó de repetir que no podía respirar y sus ojos se cerraron.