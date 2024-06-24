El carguero Dali sale de Baltimore, meses después del colapso del puente que dejó seis latinos muertos

El buque, de 300 metros de eslora, empezó a moverse poco antes de las 8:30 de la mañana con cuatro remolcadores. Se dirige a Norfolk, Virginia, para retirar los contenedores restantes y realizar reparaciones adicionales. Se espera que el viaje a Norfolk dure entre 16 y 20 horas.

Poco después de zarpar del puerto de Baltimore a primera hora del 26 de marzo, el barco perdió potencia y propulsión y se estrelló contra una de las columnas de soporte del puente.

El 20 de mayo, el Dali fue reflotado y guiado de regreso a puerto. El barco quedó atrapado entre los escombros durante casi dos meses, con una enorme estructura de acero cubriendo su dañada proa.

Una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos encontró que el barco experimentó dos cortes de energía en las horas previas a su salida del puerto de Baltimore. Momentos antes de que el puente colapsara, volvió a perder potencia y se desvió de su rumbo. La agencia todavía está investigando qué causó las fallas eléctricas. El FBI también inició una investigación criminal.

Según un acuerdo confirmado por un juez federal la semana pasada, a los miembros de la tripulación del Dali se les permitió regresar a casa. Ninguno de ellos había podido salir de Estados Unidos desde el accidente. Según el acuerdo, pueden regresar a casa, pero deben estar disponibles para declarar.

Miles de estibadores, camioneros y propietarios de pequeñas empresas han visto sus empleos afectados por el colapso, lo que llevó a los funcionarios locales y estatales a priorizar la reapertura del puerto y restaurar su tráfico a su capacidad normal con la esperanza de aliviar los efectos económicos.

Las autoridades han dicho que esperan reconstruir el puente para 2028.

