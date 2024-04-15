Cambiar Ciudad
Colapso del puente Francis Scott Key

Por qué el FBI inició una investigación criminal sobre el colapso del puente en Baltimore

El lunes por la mañana, agentes federales abordaron el buque mercante Dali por una puerta inferior y subieron una escalera hasta la proa del barco. Momentos después, la agencia aclaró que estaban realizado "actividades policiales" a bordo de la nave sin ofrecer más detalles. Esto es lo que sabemos.

Univision
Video Inmigrantes hispanos: ¿qué se sabe de los fallecidos por el colapso del puente en Baltimore?

El FBI inició una investigación criminal sobre el accidente en el que un buque portacontenedores derribó el puente Francis Scott Key en Baltimore en marzo.

Según dos funcionarios gubernamentales familiarizados con el asunto que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato, la investigación analizará si la tripulación zarpó del puerto sabiendo que el buque tenía graves problemas con sus sistemas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, momentos después el Departamento de Justicia confirmó que los agentes federales estaban en el barco realizando una “búsqueda aprobada por un tribunal”.

Los tripulantes sabían que el barco tenía problemas antes de zarpar

El Dalí experimentó aparentes problemas eléctricos antes de zarpar del puerto, según dijo una fuente con conocimiento de la situación a The Associated Press. La persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer comentarios, dijo que las alarmas se dispararon en los contenedores refrigerados del barco mientras aún estaba atracado en Baltimore, lo que probablemente indicaba un suministro de energía inconsistente.

La tripulación del barco estaba al tanto de los problemas y habían indicado que serían solucionados, según la fuente.

Los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han dicho que su investigación incluirá una indagación sobre si el barco experimentó problemas de energía antes de comenzar su viaje.

La presidenta de la junta, Jennifer Homendy, dijo la semana pasada que la investigación se centra en el sistema eléctrico del barco en general. El barco experimentó problemas de energía momentos antes del accidente, como se evidencia en videos que muestran sus luces apagándose y encendiéndose.

Homendy dijo que la información obtenida del registrador de datos de viaje del barco es relativamente básica, "por lo que la información en la sala de máquinas nos ayudará enormemente".

Acciones legales contra los propietarios del Dali

Por su parte, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, anunció el lunes una asociación con dos bufetes de abogados para “iniciar acciones legales para responsabilizar a los malhechores” y mitigar el daño sufrido por la ciudad.

En su declaración anunciando la asociación con firmas de abogados, Scott dijo que la ciudad “tomará medidas decisivas para responsabilizar a todas las entidades por la tragedia de Key Bridge, incluido el propietario, el fletador, el administrador/operador y el fabricante del Dali, así como cualesquiera otros terceros potencialmente responsables.”

El alcalde dijo que como el propietario del barco ya había tomado medidas para limitar su responsabilidad por el incidente, la ciudad debe actuar rápidamente para proteger sus propios intereses.

El Dali está gestionado por Synergy Marine Group y es propiedad de Grace Ocean Private Ltd., ambas de Singapur. El gigante naviero danés Maersk alquiló el Dali.

En un escrito presentado el 1 de abril ante una corte federal, Grace Ocean y Synergy Marine negaron cualquier culpa o negligencia en el colapso del puente Francis Scott Key pidiendo ser exoneradas de responsabilidad, y que si se les considera responsables, los pagos fueran limitados a un máximo de $46.3 millones.

"Debido a la magnitud del incidente, hay varias agencias gubernamentales que están llevando a cabo investigaciones, en las que participamos plenamente", dijo el lunes el portavoz de Synergy Marine, Darrell Wilson, en un comunicado. "Por respeto a estas investigaciones y a cualquier procedimiento legal futuro, Sería inapropiado hacer más comentarios en este momento”.

La investigación se produce en medio de preocupaciones sobre la seguridad de miles de puentes estadounidenses y días después de que 26 barcazas fluviales se soltaron en el río Ohio en Pittsburgh destruyendo una marina y causando daños a un puente del área.

Con información de The Associated Press.

Video El presidente Biden reafirma su compromiso en la reconstrucción del puente Key
