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Muere legisladora Liz Conmy en accidente de avioneta tras despegar en Minnesota

La aeronave se precipitó en un parque de la ciudad de Brooklyn Park, donde se incendió tras el impacto. En el siniestro también falleció el piloto

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Por:N+ Univision
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Video Agente de policía fuera de servicio entre los heridos en accidente de avioneta en Filadelfia

La legisladora estatal de Dakota del Norte, Liz Conmy, murió el sábado tras el accidente de una avioneta ocurrido poco después de despegar del aeropuerto Crystal, ubicado al norte de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

De acuerdo con autoridades y reportes confirmados, la aeronave se precipitó en un parque de la ciudad de Brooklyn Park, donde se incendió tras el impacto. En el siniestro fallecieron dos personas: la legisladora y el piloto de la aeronave.

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La muerte de Conmy fue confirmada por el Partido Liga Demócrata-No Partidista de Dakota del Norte, afiliado al Partido Demócrata nacional, que la describió como una defensora de la educación pública, el medio ambiente y la transparencia gubernamental. Asimismo, su colega, el senador estatal Tim Mathern, confirmó el deceso a medios locales.

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Autoridades investigan causas del accidente aéreo

El incidente fue reportado a las 11:51 de la mañana del 25 de abril de 2026, cuando cuerpos de emergencia respondieron al aviso de una aeronave siniestrada. El inspector de policía de Brooklyn Park, Matt Rabe, informó que el avión se estrelló poco después del despegue.

La Administración Federal de Aviación confirmó que a bordo viajaban dos personas, mientras que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte inició una investigación sobre el accidente, en el que estuvo involucrada una aeronave tipo Beech F33A.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro y se espera que los investigadores continúen con los peritajes en el lugar.

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