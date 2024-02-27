Es multimillonario y jefe de Kellogg's. Pero recomienda que los más pobres cenen cereal como alternativa por los altos precios de la comida

Video ¿Por qué los precios de la canasta básica siguen altos aunque la inflación haya bajado en enero? Experto explica

La inflación en el último año ha cambiado la forma de comprar de muchos estadounidenses. El aumento de los precios en los alimentos hace que cada día sea menos posible costear una buena comida. El CEO de la cadena de supermercados Kellogg's planteó una solución que ha desatado polémica.

Gary Pilnick sugirió que las familias deberían sustituir sus cenas con un plato de cereal. De acuerdo con Pilnick, “un plato de cereal con leche y fruta cuesta menos de un dólar”, dijo el CEO de Kellogg's en una entrevista con CNBC la semana pasada.

Pilnick aseguró que para combatir la subida en los precios de los alimentos, cenar cereal es una buena opción “para los clientes que tienen dificultades para llevar comida a la mesa”.

Desde la pandemia, la inflación ha disparado los precios de los comestibles. Según datos del Departamento de Agricultura de EEUU, los estadounidenses gastaron el 11.3% de sus ingresos disponibles en alimentos en 2022, la tasa más alta en más de 30 años.

Una campaña para repuntar el consumo de cereal

Los comentarios del CEO de Kellogg's son la continuación de una campaña que la empresa viene realizando desde 2022. En un anuncio de YouTube, la empresa sugiere “darle un descanso al pollo” y cenar un plato de cereal.

Tras la polémica desatada, la empresa desactivó los comentarios en el video donde se promocionaban sus productos más característicos ‘Frosted Flakes’, ‘Froot Loops’ y ‘Mini Wheats’.

Eso no detuvo a la compañía y lanzó en 2022 un concurso para ganar $5,000 al año en productos Kellogg’s en el que los consumidores debían publicar fotografías en Instagram disfrutando de un plato de cereal como cena.

"Los cereales Kellogg's brillan como estrellas de la mesa del desayuno, pero la mañana no es el único momento en el que los cereales pueden aportar diversión", dijo Sadie García, Directora de Marketing de Marca de Kellogg All Family Cereal en un comunicado.

"Los cereales para cenar son una opción de comida de baja preparación, baja molestia y bajo precio, para que puedas pasar menos tiempo cocinando y limpiando y más tiempo de calidad con tus seres queridos cada semana", dice el documento.



En la entrevista con CNBC, Pilnick defendió esta campaña. Dijo que de acuerdo con los datos de Kellogg's los cereales no solo son la primera opción para desayunar en casa, sino que el 25% del consumo de cereales se realiza fuera de la hora del desayuno, como para cenar o merendar.

" La categoría de cereales siempre ha sido bastante asequible y tiende a ser una gran opción cuando los consumidores están bajo presión (por la subida de los precios)".

El presentador de CNBC, Carl Quintanilla, preguntó a Pilnick si alentar a los clientes presionados económicamente a comer cereal en la cena no podría “aterrizar en el camino equivocado”.

Pilnick consideró que era todo lo contrario. "De hecho, está funcionando muy bien en este momento". "El cereal para la cena es algo que probablemente esté más de moda ahora, y esperamos que continúe ya que el consumidor está bajo presión".

La polémica tras las declaraciones del CEO de Kellogg's

Los comentarios de Pilnick desataron polémica en las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron qué tan saludable es sustituir una cena completa o balanceada con un plato de cereal, sobre todo por los altos niveles de azúcar que están presentes en este tipo de cereales.

"Como comida una ocasional, está bien", dice Caitlin Mellendorf, educadora en nutrición y bienestar de la Universidad de Illinois en su blog. "Pero para los que deciden hacerlo a menudo, no es buena opción por que la nutrición sigue siendo importante".

Mientras que el sitio CookingLight recomienda no consumir cereales procesados debido a que pueden ser altos en azúcares y bajos en fibra, lo cual no te permitirá conciliar el sueño.

Otros usuarios recalcaron que comprar cereal no es una opción económica tampoco. Ya que, en promedio, una caja de cereal, que podría servir como cena para una familia de cuatro personas cuesta entre siete y ocho dólares.

Muchas llamaron a un boicot a la compañía, comprando cereales de otra marca, o de marca propia de las tiendas, una tendencia que va cada vez más en aumento.

Los consumidores, hartos de que los precios se mantengan un 19% por encima de la media anterior a la pandemia, están contraatacando. En las tiendas de comestibles, están abandonando las marcas de renombre en favor de los artículos de marca de la tienda, cambiando a tiendas de descuento, usando cupones o simplemente comprando menos artículos como snacks o alimentos gourmet.

Jeffrey Harmening, consejero delegado de General Mills, que fabrica Cheerios, cereales Chex, sopas Progresso y docenas de otras marcas, ha reconocido que sus clientes buscan cada vez más ofertas y descuentos para lidiar con la subida de los precios.

Hubo quien defendió la propuesta de Pilnick diciendo que cenar cereal ha sido una actividad común durante años, sobre todo cuando no hay tiempo para cocinar, por lo cual no encontraron tan descabellada la idea de sustituir una cena completa con un plato de cereal ya que ordenar comida a domicilio es una opción cada vez más cara para los consumidores.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, el coste de la comida a domicilio aumentó un 5.9% el año pasado, frente a una inflación media anual del 3.4%. La gente ha descubierto que la comida para llevar es al menos un 50% más cara que cocinar comidas similares en casa.

“‘Los cereales son para desayunar’, dicen. ¿Deberían serlo? Al fin y al cabo, los cereales tienen muy mala prensa. Los cereales con mucho azúcar añadido no son necesariamente una comida nutritiva, independientemente del momento del día en que se consuman, así que ¿qué los hace más aceptables para el desayuno y no para la cena?”, dice la periodista Lauren Harkawik en un articulo en el sitio especializado en comida The Take Out.

