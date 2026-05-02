Spirit Airlines Aerolíneas ofrecen "tarifas de rescate" para pasajeros varados por cierre de Spirit Airlines American, Delta, United, jetBlue, Frontier y Southwest empezaron a ofrecer precios de ayuda a los pasajeros varados tras el cierre operativo de Spirit Airlines, que durante 34 años voló con tarifas de bajo costo pero que, en medio de una compleja situación financiera, sucumbió ante el encarecimiento del combustible por los altos precios del petróleo provocados por la guerra en Irán.

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Las aerolíneas estadounidenses se movilizaron el sábado para ayudar a los pasajeros y a los miembros de la tripulación que quedaron varados tras el cierre repentino de Spirit Airlines durante la noche, después de que fracasaran las negociaciones de última hora con los acreedores y la Casa Blanca para salvar a la atribulada aerolínea de un cierre operativo.

La aerolínea de bajo costo, conocida por sus aviones de color amarillo brillante, sucumbió a los altísimos precios del combustible y anunció en la madrugada del sábado que "todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible", ya que "comenzó a reducir sus operaciones globales con efecto inmediato".

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Otras aerolíneas, entre ellas American, Delta, United, jetBlue, Frontier y Southwest, se apresuraron a reaccionar ante la noticia el sábado, ofreciendo lo que algunos denominaron "tarifas de rescate" a quienes se despertaron con sus itinerarios cancelados.

Hay un lapso intervalo limitado para esta oferta, que da prioridad a los viajeros que han quedado varados y necesitan hallar una nueva forma de llegar a su próximo destino.

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible de manera presencial en un mostrador de boletos del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el departamento de Transporte de Estados Unidos. United, por su parte, permite este tipo de reservas durante un máximo de dos semanas, y se puede acceder a ellas en línea.

Algunas aerolíneas anunciaron que aumentarían los vuelos o el tamaño de los aviones en los aeropuertos donde Spirit tenía una presencia significativa.

Las aerolíneas también buscaron apoyar al personal de Spirit que quedó varado, y contratarlos. Varias aerolíneas animaron a los miembros de la tripulación, ahora sin empleo, a postularse para sus puestos vacantes.

"Spirit Airlines desempeñó un papel importante al ampliar el acceso a viajes asequibles y llevar más tarifas bajas a más personas", afirmó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. "Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y miembros del equipo".

Spirit había estado en bancarrota desde agosto de 2025 —la segunda en menos de un año— y la Casa Blanca había estado considerando un rescate financiero.

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"El reciente aumento sustancial de los precios del petróleo y otras presiones sobre el negocio han afectado significativamente las perspectivas financieras de Spirit", dijo la empresa en un comunicado. "Sin fondos adicionales disponibles para la empresa, Spirit no tuvo más remedio que iniciar este cierre gradual".

Ha prometido reembolsos a los pasajeros.

Cierre "devastador" para miles de trabajadores

El capitán Jason Ambrosi, presidente de la Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA), expresó este sábado que el cese de Spirit "supone un golpe devastador para más de 2,000 pilotos de la ALPA y miles de otros empleados trabajadores que dedicaron sus carreras a esta aerolínea".

"Los pilotos de Spirit, altamente capacitados y calificados, creían lo suficiente en el futuro de la aerolínea como para poner en riesgo su propio sustento, contribuyendo con decenas de millones en concesiones anuales... Hicieron su parte. Se merecían algo mejor que este resultado", lamentó Ambrosi

Advirtió el líder de ALPA que el cierre "lo sentirán los pilotos, los auxiliares de vuelo, los mecánicos, los despachadores y el personal de tierra, así como las familias y las comunidades que dependen de ellos". Y aseguró que bregaron para mantener a los trabajadores como prioridad en cualquie escenario, dejando claro que "el costo humano de la liquidación era real, grave y evitable".

ALPA es el sindicato de pilotos de líneas aéreas más grande del mundo y representa a más de 80,000 pilotos de 42 aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

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Cambio de planes

Ramón, de 60 años, del condado de Palm Beach (Florida), tenía previsto visitar a su familia en Honduras esta semana.

Él y su hijo, Kevin, vieron en los últimos días las noticias de que Spirit estaba en dificultades.

Se pusieron en contacto con Spirit, pero decidieron no aceptar la oferta de reembolso, ya que no había indicios concretos de que la aerolínea fuera a quebrar y los vuelos alternativos eran mucho más caros.

"Intenté viajar hoy con otra aerolínea, pero el boleto costaba como 1,000 dólares", dijo Ramón a la AFP, pidiendo que solo se le identificara por su nombre de pila.

Ahora, la familia dice que esperará el reembolso y reservará un vuelo a principios de junio.

"Me siento mal porque mi papá tuvo que pasar por todo eso anoche", dijo Kevin. "Estaba muy emocionado y trajo (a la familia) todos los regalos y todo, pero simplemente lo pospondremos", dijo.

Fundada en 1992, Spirit Airlines se convirtió en una de las primeras aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos. Según datos del gobierno, entre febrero de 2025 y enero de 2026 transportó a unos 28 millones de pasajeros.

Al mismo tiempo, la empresa ha ido operando a duras penas desde que se declaró en quiebra en noviembre de 2024 y, posteriormente, en agosto de 2025.