El “trágico” aumento en los asaltos sexuales que sufren las mujeres en las academias militares de EEUU

Según el informe, las tasas de contacto sexual no deseado reportadas en la encuesta están “en o por encima de las tasas entre civiles” según las estadísticas de 2014 y 2018 de la American Association of Universities (Asociación Estadounidense de Universidades). No hay otras estadísticas más recientes disponibles, por lo que es difícil comparar con precisión a las academias militares con otras universidades no militares.