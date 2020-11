Madre de soldado denuncia que su hija se suicidó tras ser agredida sexualmente por compañeros del Ejército

¿Qué pasó con el proyecto de Ley 'I amVanessaGuillén'?

En septiembre y tras el asesinato de la soldado hispana Vanessa Guillén, ocurrido dentro de la base militar de Forth Hood, en Texas, la congresista Jackie Speier, quien encabezó la propuesta de Ley ‘I am Vanessa Guillén’ anunció que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , acordó llevarla ante el pleno de la Cámara; pero hasta la fecha de hoy, no se ha presentado para una votación de los representantes y por ende no ha pasado ante el Senado.