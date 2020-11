Aumenta el número de ciclistas arrollados en EEUU durante la pandemia

"Algunos sectores de la ciudad no tienen líneas estipuladas para los ciclistas, pero incluso cuando las hay, hemos visto como muchos conductores no las respetan y ocasionan accidentes como el mío", argumentó.

"En pandemia salen más personas en sus bicicletas"

"Muchas veces no podemos evitar los accidentes cuando involucran a conductores que obran con negligencia , pero muchas ocasiones estos accidentes son causados por errores del propio ciclista, como ir en contravía, no parar en los semáforos en rojo, escuchaer música o montar en grupo miy cerca de los vehículos que pasan", dijo.

Más de 20 ciclistas muertos en Nueva York

Recomendaciones de expertos

"Conduzca su bicicleta en la misma dirección del tráfico vehicular, obedezca los letreros, señales y las marcas viales. Asuma que la otra persona no te ve; mira hacia adelante para evitar peligros o situaciones que puedan causarle una caída, como juguetes, huecos en la vía, rejillas, vías de tren, etc. No envíe mensajes de texto o escuche música o use cualquier cosa que lo distraiga alejando sus ojos, oídos o su mente de la carretera y el tráfico", aconseja la NHTSA.