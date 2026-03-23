Arrestos Acusan a un hombre de arrojar huesos humanos a sede del FBI en Texas Hombre lanza huesos humanos al FBI y sube el video a YouTube para presuntamente “forzar” una investigación.

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Michael Chadwick Fry, un residente de Texas, fue arrestado por arrojar un cubo con huesos humanos en la sede de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Dallas y publicar en YouTube un video del caso.

El sujeto, de 41 años, fue detenido el pasado 18 de marzo por la policía de Bartonville. Se le acusa de dos cargos de profanación de cadáver y manipulación de pruebas, de acuerdo con las autoridades.

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"Investigadores del Departamento de Policía de Bartonville, asistidos por agentes especiales y oficiales de la Fuerza de Tarea de la Oficina Federal de Investigación y la Oficina del Sheriff del Condado de Denton, ejecutaron una orden de registro en el bloque 500 de Oakwood Drive en Bartonville, Texas.

"Tras la operación y los posteriores esfuerzos de investigación, el residente, Michael Chadwick Fry, fue detenido y acusado de dos cargos de abuso de un cadáver, un delito grave en la cárcel estatal y manipulación de pruebas, un delito de tercer grado según la ley de Texas", se indicó en un comunicado.

¿Cómo fueron las investigaciones?

El caso se inició el 16 de marzo, luego de que un policía de Bartonville acudiera a un reporte hecho por la madre de Fry.

La señora relató que su hijo le había solicitado dinero con el argumento de rentar un vehículo de mudanza, y al cuestionarlo, él mencionó que necesitaba trasladar un cuerpo, se indicó en un comunicado.

"La persona que hizo el reporte señaló que Fry había pedido dinero para rentar un camión de U-Haul con el fin de 'trasladar un cuerpo'. Se emitió un boletín para ubicarlo y vigilar cualquier actividad inusual relacionada. Poco después, investigadores recibieron información confiable de agentes del FBI indicando que Fry había arrojado un recipiente con huesos humanos por encima de la barda de la oficina del FBI en Dallas", se agregó.

De acuerdo con una declaración jurada, Fry se enojó y se retiró del domicilio luego de pedir el dinero a su madre. Más tarde, su hermana informó que él mismo había subido un video a YouTube grabado en las instalaciones del FBI en Dallas. En esas imágenes, se le observa arrojando un contenedor blanco de gran tamaño, completamente cerrado, hacia el área de estacionamiento vigilada del edificio.

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En la grabación, Fry aseguró que buscaba forzar la intervención del FBI por presuntas anomalías cometidas por autoridades del condado de Denton relacionadas con una detención previa, aunque no se detallaron dichas acusaciones.

Un agente federal señaló que dentro del recipiente había múltiples restos óseos con apariencia humana, los cuales aún deben ser sometidos a estudios periciales. Además, Fry difundió otro video donde se aprecia lo que parecería ser un cráneo humano dentro de su vivienda en ese mismo condado.

"Durante el proceso, se detectó que Fry había publicado en internet videos en los que se observaban restos humanos distintos y una urna con cenizas dentro de la vivienda en Oakwood Drive", señaló la policía de Bartonville.

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"Posteriormente, los investigadores determinaron que Fry había sustraído una urna con restos humanos de un cementerio en Oklahoma City, Oklahoma, donde la policía local ya tenía abierta una investigación desde febrero de este año por ese robo. Además, agentes del F BI hallaron indicios en un cementerio de Denton, Texas, que apuntan a que un ataúd con restos humanos fue retirado de un mausoleo", se reveló.

Los antecedentes

Por su parte, la madre indicó que al revisar el GPS de su automóvil encontró búsquedas recientes de cementerios ubicados en Arlington, Texas, y en Oklahoma City. También mencionó haber hallado una pala desconocida en la casa y notó que su hijo comenzó a asegurar con llave un cobertizo en la parte trasera, algo que no solía hacer.

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Hasta ahora, las autoridades no han precisado la identidad de las personas a las que corresponderían los restos, ni el motivo por el que consideran que Fry pudo haber actuado contra ellos. En tanto, la investigación continúa y los familiares de las víctimas fueron informados.

"El caso continúa en curso, con la colaboración permanente del FBI y del Departamento de Policía de Denton. Se dará a conocer más información conforme lo permitan las investigaciones. Los familiares de las víctimas ya fueron notificados", indicó la policía de Bartonville.

Hasta el domingo 22 de marzo, Fry permanecía bajo custodia con una fianza fijada en 30 mil dólares.

Se sabe que el sujeto impactó un camión contra las instalaciones de KDFW-TV en el centro de Dallas en 2018. Aquella vez, la policía concluyó que su acción estuvo relacionada con su inconformidad por un tiroteo policial ocurrido en 2012 en el condado de Denton, donde falleció un conocido suyo. Ofreció disculpas a la televisora en una audiencia y después quedó libre.