Trump reacciona a la detención del expríncipe Andrés por caso Epstein: es algo "muy triste"
Luego de que esta mañana la policía británica arrestara a Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III, el presidente de EEUU habló del hecho.
El presidente Donald Trump calificó la detención del expríncipe Andrés como algo "muy triste".
A bordo del avión presidencial Air Force One, Trump se pronunció sobre la detención del expríncipe Andrés en relación con el caso de Jeffrey Epstein.
Creo que es una vergüenza. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste
¿Qué pasó con el expríncipe Andrés?
La mañana de este jueves, la policía del Valle del Támesis arrestó a Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III de Inglaterra, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Después de haber estado más de 11 horas en la comisaría, este quedó en libertad.
