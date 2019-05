Aprueban una ley en Florida para que los profesores porten armas en las escuelas

"Esto permite que los buenos detengan a los malos. Los malos nunca sabrán cuándo los buenos estén ahí para responder", dijo el representante republicano Chuck Brannan, quien además fue oficial de la Policía. "El guardián es la última línea de defensa. Él o ella estará ahí cuando un agente de la Policía no lo esté".

"Tenemos accidentes todos los días", dijo la representante demócrata Susan Valdes. " Esta no es la respuesta. No pongan más armas en nuestras escuelas".

"Si un maestro no quiere ser guardián, no le vamos a pedir que lo sea. Esta ley no obliga a los distritos a armar a los profesores", explicó Sullivan, presidenta del Comité de Educación de la Cámara de Representantes estatal.