Huelga de actores de Hollywood: ¿cuál es la "amenaza existencial" con que justifican su protesta?

El actor Mehdi Barakchian, citado por CBS News, comentó: "Solía ser que podías ganarte la vida, no estoy hablando de alfombras rojas y champán, me refiero a una vida estadounidense estándar, trabajando en televisión como un actor de clase media, alguien que aparece como estrella invitada o en un papel recurrente. Ya no podemos ganarnos la vida de esa manera".