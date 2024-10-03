Trabajadores portuarios en EEUU suspenden su histórica huelga tras llegar a acuerdo en salarios

Video Un aumento salarial del 62%: esto se sabe del acuerdo para suspender la huelga de trabajadores portuarios

El sindicato que representa a 45,000 trabajadores en huelga en los puertos estadounidenses desde hace tres días llegó a un acuerdo este jueves para suspender su histórico paro.

La Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX), que representa a las compañías navieras y operadores de terminales, “han llegado a un acuerdo provisional sobre los salarios y han acordado ampliar el contrato hasta el 15 de enero de 2025 para volver a la mesa de negociación y negociar todas las demás cuestiones pendientes”, dice una declaración conjunta de los puertos y el sindicato.

“Con efecto inmediato, cesarán todas las acciones laborales actuales y se reanudará todo el trabajo cubierto por el contrato”, se agrega.

El acuerdo dará tiempo a ambas partes para negociar un nuevo contrato de seis años. tras alcanzar este acuerdo salarial del que no brindaron más detalles.

Varias fuentes citadas por la agencia Reuters, sin embargo, aseguran que el acuerdo provisional prevé un aumento salarial de alrededor del 62% en seis años, lo que elevaría los salarios promedio a alrededor de $63 por hora.

¿Qué pedían los trabajadores portuarios?

El sindicato exigía una subida salarial significativa y la prohibición total de la automatización de las grúas, las compuertas y los camiones portacontenedores que se utilizan en la carga o descarga de mercancías en 36 puertos estadounidenses. Estos puertos manejan aproximadamente la mitad de la carga de los barcos del país.

Los miembros de la ILA cobran un salario base de unos $81,000 al año, pero algunos pueden llegar a cobrar más de $200,000 anuales con grandes cantidades de horas extraordinarias.

La suspensión de la huelga representa un gran alivio generalizado, ya que se inició en el momento álgido de la temporada de compras navideñas en 36 puertos que manejan aproximadamente la mitad de la carga de los buques que entran y salen de EEUU.

Fin de la huelga alivia tensiones y especulación

La huelga aumentaba el riesgo de escasez de productos en las estanterías de las tiendas si duraba más de unas semanas, pero la mayoría de los minoristas habían tomado medidas o habían enviado artículos con antelación en previsión del paro.

El paro afectaba a más del 43% del comercio marítimo de EEUU y se estimaba que podría costar hasta $5,000 millones diarios.

Los sectores de bienes de consumo, automotriz, energía y productos agrícolas habrían resultado los más afectados si la huelga de estibadores se hubiera alargado.

Un cierre que durase más de unas pocas semanas habría tenido el potencial de elevar los precios y crear escasez de bienes en todo el país, a medida que se acerca la temporada de compras navideñas junto con unas reñidas elecciones presidenciales.

