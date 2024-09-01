Trabajadores hoteleros se declaran en huelga: a algunos el salario no les alcanza para alimentar a sus familias

Unos 10,000 trabajadores hoteleros representados por el sindicato UNITE HERE paralizaron labores este domingo en 25 hoteles de ocho ciudades, entre ellas Honolulu, Boston, San Francisco, San José, San Diego y Seattle.

Los trabajadores hoteleros de otras ciudades podrían ir a la huelga en los próximos días, ya que las negociaciones contractuales están estancadas por las demandas de salarios más altos y la revocación de los recortes de personal y de servicios. En total, 15,000 trabajadores han votado a favor de autorizar las huelgas.

Michael D'Angelo, director de relaciones laborales de Hyatt para las Américas, dijo que los hoteles de la compañía tienen planes de contingencia para minimizar el impacto de las huelgas. "Estamos decepcionados de que UNITE HERE haya optado por hacer huelga mientras Hyatt sigue dispuesto a negociar", dijo.

En una declaración antes de que comenzara la huelga, Hilton dijo que estaba "comprometido a negociar de buena fe para alcanzar acuerdos justos y razonables". Marriott y Omni no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La presidenta del sindicato, Gwen Mills, describe las negociaciones como parte de una batalla de larga data para asegurar una compensación que sustente a las familias de los trabajadores del sector de servicios, al mismo nivel que en industrias tradicionalmente dominadas por los hombres.

“El trabajo en el sector de la hostelería en general está infravalorado y no es coincidencia que sean desproporcionadamente mujeres y personas de color quienes realizan el trabajo”, dijo Mills.

El sindicato espera aprovechar su éxito reciente en el sur de California, donde después de repetidas huelgas logró importantes aumentos salariales, mayores contribuciones de los empleadores a las pensiones y garantías de una carga de trabajo justa en un nuevo contrato con 34 hoteles. Según el contrato, las camareras de la mayoría de los hoteles ganarán 35 dólares la hora en julio de 2027.

Miembros del sindicato Local 26 de UNITE HERE, que representa a los trabajadores de la industria hotelera de Massachusetts, se manifiestan frente al Hyatt Regency Boston, el 17 de julio de 2024. Imagen Charles Krupa/AP

Malestar laboral en el sector hotelero

El malestar laboral sirve como recordatorio del efecto persistente de la pandemia sobre las mujeres con salarios bajos, especialmente las mujeres negras e hispanas que están sobrerrepresentadas en los trabajos de servicios de cara al público. Aunque las mujeres han regresado en gran medida a la fuerza laboral después de soportar la peor parte de las licencias de la era de la pandemia, o de abandonar los estudios para asumir responsabilidades de cuidado, esa recuperación ha enmascarado una brecha en las tasas de empleo entre las mujeres con títulos universitarios y las que no los tienen.

La industria hotelera de Estados Unidos emplea a alrededor de 1.9 millones de personas, unos 196,000 trabajadores menos que en febrero de 2019, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Casi el 90% de las camareras son mujeres, según las estadísticas federales.

Es una fuerza laboral que depende abrumadoramente de mujeres de color, muchas de ellas inmigrantes, y que se inclina por las mujeres de mayor edad, según UNITE HERE.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento dice que el 80% de sus hoteles miembro informan de escasez de personal y el 50% cita el servicio de limpieza como su necesidad de contratación más crítica.

Kevin Carey, presidente interino y director ejecutivo de la asociación, dice que los hoteles están haciendo todo lo posible para atraer a los trabajadores. Según las encuestas de la asociación, el 86% de los hoteleros han aumentado su salario en los últimos seis meses.

"Ahora es un momento fantástico para ser empleado de un hotel", dijo Carey en una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press. Pero los trabajadores hoteleros aseguran que la realidad sobre el terreno es más complicada.

Reclamos de las trabajadoras: cargas inmanejables y horarios impredecibles

Con hasta 17 habitaciones para limpiar en cada turno, el trabajo de Fatima Amahmoud en el hotel Moxy en el centro de Boston a veces parece imposible.

Hubo una ocasión en que encontró pelos rubios de perro de días pegados a las cortinas, la colcha y la alfombra. Sabía que no terminaría en los 30 minutos que se supone que debe dedicar a cada habitación. La dueña del perro había rechazado la limpieza diaria de las habitaciones, una opción que muchos hoteles han promovido por ser respetuosa con el medio ambiente, pero que es una forma de reducir los costos laborales y hacer frente a la escasez de trabajadores desde la pandemia del covid-19.

Sin embargo, las camareras sindicalizadas han librado una feroz lucha para restablecer la limpieza diaria de las habitaciones en las principales cadenas hoteleras, diciendo que se han visto agobiadas por cargas de trabajo inmanejables o, en muchos casos, menos horas y una disminución de los ingresos.

La disputa se ha convertido en un símbolo de la frustración por las condiciones laborales de los trabajadores de los hoteles, que se quedaron sin trabajo durante meses durante los cierres por la pandemia y regresaron a una industria que lidia con la escasez crónica de personal y las tendencias cambiantes de los viajes.

"Le dijimos muchas veces al gerente que era demasiado para nosotros", dijo Amahmoud, cuyo hotel estaba entre aquellos en los que los trabajadores habían autorizado una huelga pero aún no habían abandonado sus puestos.

Maria Mata, de 61 años, una empleada de limpieza del Hotel W en San Francisco, dijo que gana $2,190 cada dos semanas si trabaja a tiempo completo. Pero algunas semanas, solo la llaman uno o dos días, lo que hace que use al máximo su tarjeta de crédito para pagar los gastos del hogar. "Es difícil buscar un nuevo trabajo a mi edad. Solo tengo que mantener la fe en que resolveremos esto", dijo Mata.

Los huéspedes del Hilton Hawaiian Village a menudo le dicen a Nely Reinante que no necesitan que les limpien las habitaciones porque no quieren que trabaje demasiado. Ella dijo que aprovecha cada oportunidad para explicar que negarse a sus servicios diarios al final lo que crea es más trabajo para las empleadas de limpieza.

Desde la pandemia, UNITE HERE ha recuperado la limpieza automática diaria de las habitaciones en algunos hoteles de Honolulu y otras ciudades, ya sea a través de negociaciones contractuales, presentación de quejas u ordenanzas del gobierno local.

Pero el tema ha vuelto a estar sobre la mesa en muchos hoteles donde los contratos están por vencer. Mills dijo que UNITE HERE está esforzándose por lograr que el lenguaje que se utilice dificulte a los hoteles alentar discretamente a los huéspedes a optar por no realizar la limpieza diaria.

La industria hotelera de Estados Unidos se ha recuperado de la pandemia a pesar de que las tasas de ocupación promedio siguen estando por debajo de los niveles de 2019, en gran parte debido a las tarifas de las habitaciones más altas y al gasto récord de los huéspedes por habitación. Se espera que los ingresos promedio por habitación disponible, una métrica clave, alcancen un récord de 101,84 dólares en 2024, según la asociación hotelera.

David Sherwyn, director del Centro de Relaciones Laborales y de Empleo en la Hostelería Innovadora de la Universidad de Cornell, dijo que UNITE HERE es un sindicato fuerte pero enfrenta una dura lucha por la limpieza diaria de las habitaciones porque los hoteles consideran que la reducción de los servicios forma parte de un presupuesto a largo plazo y una estrategia de personal.

“Los hoteles dicen que los huéspedes no lo quieren, que no encuentran personal y que es un gasto enorme”, dijo Sherwyn. “Esa es la batalla”.

Los trabajadores se enfadan por lo que ven como medidas para exprimirles más mientras lidian con horarios erráticos y bajos salarios. Si bien las amas de llaves sindicalizadas tienden a ganar salarios más altos, el salario varía ampliamente entre ciudades.

Chandra Anderson, de 53 años, gana $16,20 por hora como ama de llaves en el Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor, donde los trabajadores aún no han votado a favor de la huelga. Ella espera un contrato que aumente su salario por hora a 20 dólares, pero dice que la empresa le hizo una contraoferta que “pareció una bofetada en la cara”.

Anderson, que ha sido el único sostén de su familia desde que su marido comenzó a recibir diálisis, dijo que tuvieron que mudarse a una casa más pequeña hace un año en parte porque no podía trabajar las horas suficientes. Las cosas han mejorado desde que el hotel restableció la limpieza diaria de las habitaciones a principios de este año, pero todavía tiene dificultades para pagar cosas básicas como la comida.

