Votación clave en Boeing: trabajadores decidirán si aceptan una nueva oferta o siguen en huelga

Los trabajadores de fábrica sindicalizados de Boeing votan este lunes si aceptan una nueva oferta contractual o si continúan su huelga, que entró en su séptima semana y ha paralizado la producción de la mayoría de los aviones de pasajeros de la compañía.

Una votación para ratificar el contrato despejaría el camino para que el gigante aeroespacial reanude la producción de aviones y obtenga el efectivo necesario. Si los miembros de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales se inclinan por tercera vez a rechazar la oferta de Boeing, ello sumiría a la compañía en un mayor peligro financiero e incertidumbre.

En su último contrato propuesto, Boeing ofrece aumentos salariales del 38% durante cuatro años, así como bonificaciones por ratificación y productividad. El Distrito 751 de IAM, que representa a los trabajadores de Boeing en el noroeste, respaldó la propuesta, que es ligeramente más generosa que una que los maquinistas rechazaron hace casi dos semanas.

“Es hora de que nuestros miembros aseguren estas ganancias y declaren con confianza la victoria”, dijo el distrito sindical al programar la votación del lunes. “Creemos que pedir a los miembros que permanezcan en huelga más tiempo no sería correcto ya que hemos logrado tanto éxito”, agregó.

Los funcionarios sindicales dijeron que creen que han obtenido todo lo que pueden a través de negociaciones y una huelga, y que si se rechaza la propuesta actual, las futuras ofertas de Boeing podrían ser peores. Esperan anunciar el resultado de la votación el lunes por la noche.

Boeing ha rechazado rotundamente las solicitudes para restaurar las pensiones tradicionales que la compañía congeló hace casi una década. Las pensiones fueron un tema clave para los trabajadores que votaron en contra de las ofertas anteriores en septiembre y octubre.

Si los maquinistas ratifican la última oferta, volverían al trabajo para el 12 de noviembre, según el sindicato.

Las demandas de los trabajadores en huelga de Boeing

La huelga comenzó el 13 de septiembre con un rechazo abrumador del 94.6% a la oferta de Boeing de subir los salarios en un 25% durante cuatro años, mucho menos que la demanda original del sindicato de aumentos salariales del 40% durante tres años.

Los maquinistas rechazaron otra oferta, de alzas del 35% durante cuatro años, pero sin la reactivación de las pensiones, el 23 de octubre, el mismo día que Boeing informó una pérdida en el tercer trimestre de más de 6,000 millones de dólares.

Sin embargo, la oferta recibió un 36% de apoyo, frente al 5% de la propuesta de mediados de septiembre, lo que hizo que los líderes de Boeing creyeran que estaban cerca de un acuerdo.

Boeing dice que el salario anual promedio para los maquinistas es de 75,608 dólares y aumentaría a 119,309 en cuatro años bajo la oferta actual.

La empresa también propuso dar bonos de 12,000 dólares, 7,000 dólares por encima de su oferta anterior, y una mayor contribución a las cuentas de retiro 401(k) de los trabajadores. Y prometió construir su próximo avión con fines comerciales en el área de Seattle. Los líderes sindicales temen que la compañía retire esas promesas si los trabajadores rechazan esta nueva oferta.

La disputa laboral, la primera de los trabajadores de fábrica desde una huelga de ocho semanas en 2008, ha sido un fuerte revés entre los otros problemas que ha afrontado la empresa este año. Boeing entró en la mira de investigadores federales cuando parte de una puerta de un avión 737 salió volando en pleno vuelo de la aerolínea Alaska Airlines en enero.

El incidente llevó a que reguladores federales limitaran la producción de esos aviones hasta tener la confianza necesaria sobre su seguridad y renovó las dudas sobre la seguridad de los 737 Max, dado que dos de esas naves se estrellaron en 2018 y 2019, ocasionando la muerte de 346 personas.

