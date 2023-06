¿Es la inteligencia artificial una amenaza para la humanidad? Esto dicen los expertos

Pero no son solo los usuarios comunes, omnubilados entre los infinitos canales de comunicación de la vida moderna, quienes no se agitan ante la presunta amenaza de la IA. También algunos expertos piden calma, como Pedro Domingos, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Washington, y quien ha estado toda su vida estudiando la IA. "Si queremos asegurarnos de que la IA sea segura, lo mejor que podemos hacer es hacerla más inteligente", declaró a Sky News. "Es la estupidez la que es peligrosa, no la inteligencia".