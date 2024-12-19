Miles de trabajadores de Amazon van a huelga exigiendo "beneficios básicos"

Video Inicia huelga de trabajadores de Amazon: esto es lo que pide el sindicato a la compañía

Los trabajadores de siete instalaciones de Amazon se declararon en huelga este jueves, en un esfuerzo de su sindicato con el fin de presionar a la empresa de comercio electrónico para que firme un acuerdo laboral durante un período clave de compras.

El sindicato Teamsters dice que los trabajadores decidieron la medida de fuerza después de que Amazon ignorara la fecha límite del 15 de diciembre para las negociaciones del contrato. Amazon dice que no espera un impacto en sus operaciones durante lo que el sindicato llama la huelga más grande contra la empresa en la historia de Estados Unidos.

La Hermandad Internacional de Teamsters dice que representa a casi 10,000 trabajadores en 10 instalaciones de Amazon, una pequeña parte de los 1.5 millones de personas que Amazon emplea en sus almacenes y oficinas corporativas.

Las huelgas de este jueves se llevan a cabo en un almacén de Amazon en San Francisco, California, y seis estaciones de entrega en el sur de California, la ciudad de Nueva York; Atlanta, Georgia y Skokie, Illinois, según el anuncio del sindicato. Los trabajadores de Amazon en las otras instalaciones están "preparados para unirse", dijo el sindicato.

"Amazon está empujando a sus trabajadores cada vez más hacia la huelga, al no mostrarles el respeto que se han ganado", dijo el presidente general de Teamsters, Sean M. O'Brien, en un comunicado.

“Estamos luchando por beneficios y necesidades básicas que de otra manera son un estándar en la industria”, dijo a CNN el conductor Luke Cianciotto, afuera de las instalaciones de Skokie, justo antes del inicio de la huelga allí. “Muchos de nosotros no tenemos ningún regalo de Navidad debajo del árbol este año. Los salarios y las horas que recibimos trabajando para Amazon simplemente no son suficientes para sobrevivir en la economía actual”, agregó.

El minorista en línea con sede en Seattle ha estado tratando de rehacer la elección que llevó a una victoria sindical en el almacén de Staten Island, a cuyos trabajadores ahora representa Teamsters. En el proceso, la empresa ha presentado una demanda que impugna la constitucionalidad de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Mientras tanto, Amazon dice que los conductores de entregas, a quienes Teamsters ha organizado durante más de un año, no son sus empleados. Según su modelo de negocio, los conductores trabajan para empresas de terceros, llamadas Delivery Service Partners, que entregan millones de paquetes a los clientes todos los días.

"Durante más de un año, Teamsters ha seguido engañando intencionalmente al público, afirmando que representan a 'miles de empleados y conductores de Amazon'. No es así, y este es otro intento de impulsar una narrativa falsa", dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en un comunicado.

Por su parte, Teamsters argumenta que Amazon controla esencialmente todo lo que hacen los conductores y debería ser clasificado como un empleador. Algunos reguladores laborales de EEUU se han puesto del lado del sindicato en presentaciones realizadas ante la NLRB. En septiembre, Amazon aumentó el salario de los conductores en medio de la creciente presión.

