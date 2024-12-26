Por qué el águila americana tardó más de 250 años en ser oficialmente reconocida como el ave nacional de EEUU

Video Habitantes de Nueva York celebran el avistamiento de un águila calva, símbolo nacional de EEUU

Aunque popularmente se cree que el águila calva es el ave nacional de Estados Unidos, no fue sino hasta este miércoles que este popular pájaro recibió su designación como ave de la nación.

Esto luego de que el presidente Joe Biden firmara un proyecto de ley que buscaba reconocer al ave que ha sido utilizada como un símbolo estadounidense desde 1782, cuando se incorporó al Gran Sello.

PUBLICIDAD

Biden firmó la víspera de Navidad la enmienda impulsada por el National Eagle Center y un grupo bipartidista de congresistas que querían formalizar la designación como ave nacional a la Haliaeetus leucocephalus, nombre científico del águila americana, también conocida como águila calva, que es autóctona de Norteamérica.

Esta popular ave aparece en el Gran Sello de Estados Unidos, que se utiliza en los documentos oficiales desde 1782. El sello está formado por el águila que sostiene en una de sus patas una rama de olivo y en la otra un grupo de flechas. El sello también incluye un escudo en forma de bandera, el lema “E Pluribus Unum” y una constelación de estrellas.

El águila americana aparece en multitud de lugares, desde documentos, la bandera presidencial hasta insignias militares y la moneda estadounidense, según USA.gov, pero nunca había sido designada oficialmente por lo que muchos daban por sentado que era: el ave nacional.

El águila americana muy cerca de la extinción en dos ocasiones

Jack Davis, copresidente de la Iniciativa Nacional de Aves del Centro Nacional del Águila y promotor de la ley, dijo en un comunicado que durante casi 250 años se llamó al águila calva como ave nacional “cuando no lo era".

"Ahora el título es oficial y ninguna ave lo merece más. La hemos empujado dos veces hacia la extinción, pero el águila calva resistió, demostrándonos en última instancia que vivir en paz con la naturaleza enriquece nuestra calidad de vida", agregó

PUBLICIDAD

Reconocida por su cabeza blanca y su pico amarillo, el águila calva estuvo a punto de extinguirse a mediados del siglo XX debido a la destrucción y degradación de su hábitat, así como por la caza ilegal y la contaminación de su fuente de alimento por el insecticida conocido como DDT.

Se cree que Estados Unidos pudo haber tenido hasta 100,000 águilas anidando, pero para 1963 solo se contabilizaron 417 parejas anidadoras, por lo que la especie fue catalogada como en peligro de extinción.

Los esfuerzos por evitar su desaparición han sido catalogados como una “historia de éxito” de las medidas tomadas por el gobierno estadounidense y ambientalistas.

Las estimaciones de la población de águilas calvas en los 48 estados continentales, basadas en datos de 2018 a 2019, totalizan 316,700 aves, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU.

"La designación oficial del águila calva como nuestra ave nacional reafirma el compromiso de nuestra nación con la conservación y honra un símbolo querido por los estadounidenses de todo el país", indicó John Wodele, copresidente de la Iniciativa Nacional de las Aves.

Mira también: