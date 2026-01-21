Inmigración

Agente de CBP dispara a inmigrante salvadoreño durante redada hoy en Los Angeles

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los agentes estaban intentando arrestar al hombre, pero él trató de escapar.

Un oficial de aduana y patrulla fronteriza (CBP) resultó herido durante una operación en Los Angeles este miércoles 21 de enero de 2025.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los agentes estaban intentando arrestar a un hombre, pero él trató de escapar y presuntamente golpeó a los agentes.

Según los reportes, el agente federal abrió fuego mientras el hombre intentaba huir.

Departamento de Seguridad Nacional aseguróo que el sujeto es un migrante indocumentado de El Salvador.

