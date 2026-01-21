Inmigración Agente de CBP dispara a inmigrante salvadoreño durante redada hoy en Los Angeles De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los agentes estaban intentando arrestar al hombre, pero él trató de escapar.

Video Última Hora: Reportan nuevo tiroteo de agentes federales de ICE en operativo para detener inmigrante en Los Ángeles

Un oficial de aduana y patrulla fronteriza (CBP) resultó herido durante una operación en Los Angeles este miércoles 21 de enero de 2025.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los agentes estaban intentando arrestar a un hombre, pero él trató de escapar y presuntamente golpeó a los agentes.

PUBLICIDAD

Según los reportes, el agente federal abrió fuego mientras el hombre intentaba huir.

Departamento de Seguridad Nacional aseguróo que el sujeto es un migrante indocumentado de El Salvador.