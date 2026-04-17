Noticias ADN resuelve misterio de 1958: identifican restos de familia desaparecida hace 70 años en Oregón Autoridades confirmaron que los restos hallados en un automóvil sumergido en el río Columbia pertenecen a la familia Martin, desaparecida en 1958 durante un viaje previo a la Navidad

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Durante casi 70 años, la desaparición de una familia en Oregón permaneció como uno de los enigmas más inquietantes de su época. Hoy, la ciencia ha dado una respuesta definitiva.

Autoridades confirmaron que los restos hallados en un automóvil sumergido en el río Columbia pertenecen a la familia Martin, desaparecida en 1958 durante un viaje previo a la Navidad.

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Hallazgo bajo el agua

El caso dio un giro en 2024, cuando un buzo localizó una camioneta Ford que llevaba años buscando. Un año después, las autoridades lograron recuperar parte del vehículo, aunque solo el chasis y algunos componentes pudieron ser extraídos debido a la acumulación de sedimentos en el fondo del río.

A pesar de las condiciones, los elementos encontrados fueron suficientes para confirmar que se trataba del automóvil de la familia. Meses más tarde, en 2025, el mismo buzo encontró restos humanos en la zona; estos fueron entregados a la oficina del médico forense estatal para su análisis.

La clave: la genética

Mediante técnicas avanzadas, especialistas lograron extraer ADN de los restos y generar un perfil genético. Este fue comparado con muestras de familiares, lo que permitió identificar a Kenneth y Barbara Martin, así como a su hija Barbie. Las autoridades descartaron la existencia de un delito tras concluir la investigación.

Un caso que marcó época

La desaparición ocurrió en diciembre de 1958 y captó la atención nacional. Meses después, fueron encontrados los cuerpos de dos de los hijos, pero el resto de la familia nunca apareció, alimentando teorías y especulaciones durante décadas; incluso se ofreció una recompensa por información que ayudara a resolver el caso.

La confirmación llega décadas después, cerrando uno de los episodios más prolongados de incertidumbre en la historia local. Aunque el tiempo transformó el caso en un misterio histórico, la identificación permite finalmente reconstruir los hechos y dar certeza sobre el destino de la familia.

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