Savannah Guthrie Savannah Guthrie da entrevista y se derrumba al hablar de su “agonía” por la desaparición de su mamá: “Es insoportable” La presentadora brindó su primer entrevista a casi dos meses de que su madre, Nancy, fuera presuntamente secuestrada. Ella afirmó que se despierta a mitad de las noches imaginando el "terror" que pasa.



Video Savannah Guthrie ofrece millonaria recompensa por rescate de su madre, pero no descartan su muerte

Savannah Guthrie concedió su primera entrevista tras la desaparición de su mamá, Nancy, el pasado 31 de enero.

La presentadora conversó con su compañera en ‘Today’, Hoda Kotb, sincerándose acerca del dolor que atraviesa por la delicada situación que atraviesa.

PUBLICIDAD

Savannah Guthrie se confiesa acerca de su sufrimiento por la desaparición de su mamá

Durante la emisión de este 25 de marzo, en el famoso programa se mostró un adelanto de la plática entre Savannah Guthrie y Hoda Kotb.

Con lágrimas en los ojos, la conductora declaró: “Alguien tiene que hacer lo correcto. Estamos en agonía. Estamos en agonía. Es insoportable”.

“Y pensar en lo que tuvo que pasar. Me despierto todas las noches, en medio de la noche, todas las noches. Y en la oscuridad, imagino su terror”, reveló llorando.

“Es inconcebible, pero esos pensamientos exigen ser pensados. Y no voy a esconder la cara. Pero ella tiene que volver a casa ya”, añadió.

La charla completa se transmitirá en dos partes. La primera, este jueves 26 de marzo y la segunda el viernes 27. Ella habló de la investigación, de su fe y de cómo está sobrellevando todo esto.

Kotb compartió con Carson Daly que hay en Savannah “una mezcla de desesperación y firmeza”: “Ella espera que alguien, sea quien sea, vea y diga algo”.

¿Qué sucede con la búsqueda de la mamá de Savannah Guthrie?

La madre de Savannah Guthrie, Nancy, fue vista por última vez el pasado 31 de enero, después de que su familia la dejara en su casa de Tucson, Arizona.

Luego de que la señora de 84 años no se presentara en el servicio religioso virtual al día siguiente, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima inició una búsqueda, la cual ya lleva ocho semanas.

Los investigadores creen que ella fue secuestrada durante la noche, basándose en las imágenes de vigilancia de su residencia, que muestran a un hombre enmascarado en la puerta.

PUBLICIDAD

Por su parte, Savannah y sus hermanos están ofreciendo una recompensa de 1 millón de dólares por el regreso de su mamá.