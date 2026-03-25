Savannah Guthrie

Savannah Guthrie da entrevista y se derrumba al hablar de su “agonía” por la desaparición de su mamá: “Es insoportable”

La presentadora brindó su primer entrevista a casi dos meses de que su madre, Nancy, fuera presuntamente secuestrada. Ella afirmó que se despierta a mitad de las noches imaginando el "terror" que pasa.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Savannah Guthrie ofrece millonaria recompensa por rescate de su madre, pero no descartan su muerte

Savannah Guthrie concedió su primera entrevista tras la desaparición de su mamá, Nancy, el pasado 31 de enero.

La presentadora conversó con su compañera en ‘Today’, Hoda Kotb, sincerándose acerca del dolor que atraviesa por la delicada situación que atraviesa.

PUBLICIDAD

Savannah Guthrie se confiesa acerca de su sufrimiento por la desaparición de su mamá

Durante la emisión de este 25 de marzo, en el famoso programa se mostró un adelanto de la plática entre Savannah Guthrie y Hoda Kotb.

Más sobre Savannah Guthrie

Savannah Guthrie hace nuevo llamado "desesperado" sobre su mamá tras 50 días sin saber de ella
2 mins

Savannah Guthrie hace nuevo llamado "desesperado" sobre su mamá tras 50 días sin saber de ella

Univision Famosos
Savannah Guthrie deja flores en casa de su madre a un mes de su desaparición
2 mins

Savannah Guthrie deja flores en casa de su madre a un mes de su desaparición

Univision Famosos
Savannah Guthrie ofrece millonaria recompensa por rescate de su madre, pero no descartan su muerte
1:07

Savannah Guthrie ofrece millonaria recompensa por rescate de su madre, pero no descartan su muerte

Univision Famosos
Savannah Guthrie y su familia ofrecen un millón de dólares por el rescate de su madre Nancy
2 mins

Savannah Guthrie y su familia ofrecen un millón de dólares por el rescate de su madre Nancy

Univision Famosos
Mamá de Savannah Guthrie: FBI “se ha puesto en contacto” con autoridades en México por el secuestro
2 mins

Mamá de Savannah Guthrie: FBI “se ha puesto en contacto” con autoridades en México por el secuestro

Univision Famosos
¿Mamá de presentadora de ‘Today’ fue llevada a México? Esto se revela ahora
0:50

¿Mamá de presentadora de ‘Today’ fue llevada a México? Esto se revela ahora

Univision Famosos
Savannah Guthrie hace súplica casi en lágrimas a captores de su madre: "Nunca es demasiado tarde”
0:59

Savannah Guthrie hace súplica casi en lágrimas a captores de su madre: "Nunca es demasiado tarde”

Univision Famosos
FBI da actualización en caso de mamá de Savannah Guthrie: hallazgo de ADN en misterioso guante
1 mins

FBI da actualización en caso de mamá de Savannah Guthrie: hallazgo de ADN en misterioso guante

Univision Famosos
Savannah Guthrie estaría considerando "dejar para siempre" 'Today' en medio del caso de su madre
2 mins

Savannah Guthrie estaría considerando "dejar para siempre" 'Today' en medio del caso de su madre

Univision Famosos
Hallar a mamá de presentadora de 'Today' podría tomar "años": lo último sobre la investigación
2 mins

Hallar a mamá de presentadora de 'Today' podría tomar "años": lo último sobre la investigación

Univision Famosos

Con lágrimas en los ojos, la conductora declaró: “Alguien tiene que hacer lo correcto. Estamos en agonía. Estamos en agonía. Es insoportable”.

“Y pensar en lo que tuvo que pasar. Me despierto todas las noches, en medio de la noche, todas las noches. Y en la oscuridad, imagino su terror”, reveló llorando.

“Es inconcebible, pero esos pensamientos exigen ser pensados. Y no voy a esconder la cara. Pero ella tiene que volver a casa ya”, añadió.

La charla completa se transmitirá en dos partes. La primera, este jueves 26 de marzo y la segunda el viernes 27. Ella habló de la investigación, de su fe y de cómo está sobrellevando todo esto.

Kotb compartió con Carson Daly que hay en Savannah “una mezcla de desesperación y firmeza”: “Ella espera que alguien, sea quien sea, vea y diga algo”.

¿Qué sucede con la búsqueda de la mamá de Savannah Guthrie?

La madre de Savannah Guthrie, Nancy, fue vista por última vez el pasado 31 de enero, después de que su familia la dejara en su casa de Tucson, Arizona.

Luego de que la señora de 84 años no se presentara en el servicio religioso virtual al día siguiente, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima inició una búsqueda, la cual ya lleva ocho semanas.

Los investigadores creen que ella fue secuestrada durante la noche, basándose en las imágenes de vigilancia de su residencia, que muestran a un hombre enmascarado en la puerta.

PUBLICIDAD

Por su parte, Savannah y sus hermanos están ofreciendo una recompensa de 1 millón de dólares por el regreso de su mamá.

Video Revelan misterioso descubrimiento en área donde desapareció mamá de presentadora de ‘Today’
Relacionados:
Savannah GuthrieSecuestroMamás famosasdesaparición de personasDesaparicionesFamososCelebridadesTelevision

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX