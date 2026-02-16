Orgullo Hispano ¿Quién es Felipe Hernández, el mexicano de 17 años que firmó con los Yankees de Nueva York Felipe Hernández es considerado como una destacada promesa en los Yankees de Nueva York, pues es conocido por su capacidad de lanzamientos potentes.



Video Yankees de Nueva York firman a Felipe Hernández, destacado del pitcheo mexicano de 17 años

Felipe Hernández es un joven lanzador de origen mexicano de 17 años, quien nació en el municipio de Altamira, en el estado de Tamaulipas. El aún menor de edad fue firmado por los Yankees de Nueva York.

Hernández es conocido por su velocidad y control en el montículo, por lo que se ha convertido en una de las promesas más destacadas del béisbol mexicano.

PUBLICIDAD

Se formó en la Academia Alfredo Harp Helú y su debut en el área profesional fue con los Diablos Rojos del México en agosto de 2025 con apenas 16 años.

Video Te mostramos en realidad aumentada el bate con el que los Yankees de Nueva York están haciendo historia

¿Por qué Felipe Hernández ha destacado en el mundo del beisbol?

En la MLB, Hernández es considerado como una destacada promesa en los Yankees de Nueva York, pues es conocido por su capacidad para lanzar rectas de 95 millas por hora (mdp) y una curva de 82 mph.

Ante su talento, los fanáticos ya lo esperan jugar en las Grandes Ligas. Por lo pronto la firma con los Yankees de Nueva York se concretó el 14 de febrero de 2026, y desde entonces, la expectativa no ha dejado de crecer sobre todo por su participación en la MLB.

De acuerdo con medios especializados, la ceremonia de firma se realizó de forma privada en el estado de Tamaulipas en México, con la presencia de su familia y representantes de los Yankees.

Video ¡Histórico! Domingo Germán tira juego perfecto para Yankees

Se detalló que gracias al talento del mexicanos, el acuerdo con los Yankees de Nueva York. ya estaba en marcha desde hace meses, pero no fue hasta la mitad de febrero de 2026 cuando se formalizó.

Por lo pronto, Hernández ya se prepara para unirse a los complejos de desarrollo de los Yankees, donde comenzará en las Ligas Menores.