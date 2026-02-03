México

México dará más agua a Estados Unidos: Este es el nuevo acuerdo, según autoridades

Autoridades mexicanas ya se pronunciaron respecto al nuevo acuerdo.

Secretarios de estado y de agricultura estadounidenses aseguraron que México se comprometó a entregar un mínimo de 350,000 acres-pies de agua por año a Estados Unidos bajo nuevo acuerdo.

Mediante un comunicado, autoridades mexicanas confirmaron el acuerdo

"En el marco del Tratado de Aguas de 1944, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región. El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país", se lee en el mensaje


