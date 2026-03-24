Departamento de Seguridad Nacional $20,000 en caballos: el video publicitario que marcó la salida de Kristi Noem del DHS El despido de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional estuvo precedido por una serie de errores y controversias sobre su gestión. Pero uno de sus actos frente al DHS más llamativos fue la protagonización de un video publicitario en el Monte Rushmore que costó cientos de miles de dólares, dentro de un contrato publicitario por cientos de millones de dólares, según información publicada por senadores demócratas.

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El controversial comercial en video publicitario protagonizado por la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que fue una de sus gestiones criticadas incluso por republicanos, costó cientos de miles de dólares del dinero de los contribuyentes, de acuerdo con datos divulgados por los senadores demócratas Peter Welch (Vermont) y Richard Blumenthal (Connecticut).

En el video, de un minuto de duración, Noem monta a caballo en el monte Rushmore y habla sobre los valores de EEUU como una tierra de libertad, pero también advierte a quienes "crucen la frontera ilegalmente" que "los encontraremos". Y añade: "Rompe las leyes y te castigaremos, hiere a estadounidenses, y habrá consecuencias".

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La producción del material audiovisual costó poco más de 286,000 dólares, informaron los senadores Welch y Blumenthal en un comunicado, tras obtener información solicitada a The Strategy Group Company, "la empresa encabezada por el esposo de la entonces vocera de Noem, Tricia McLaughlin, y quien tiene un largo historial con Noem y Corey Lewandowski".

La información señala que el video costó $107,405 en costos laborales de The Strategy Group Company, $60,000 en un "bono de firma" de contrato para The Strategy Group Company, $52,599 en proveedores de videografía, fotografía y producción, $20,000 en alquiler de caballos, $3,781 en servicios de peluquería y maquillaje, $500 en Magic Makers, una tienda de magia en Sioux Falls, en Dakota del Sur, y $41,852 en otros proveedores.

" A mí me parece un caso de despilfarro, fraude y abuso", afirmó el senador Welch. "Mientras dirigía el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem y su equipo directivo permitieron que se gastaran decenas de miles de dólares de los contribuyentes en costes de producción innecesarios, una dudosa prima por firmar el contrato y un alquiler de caballos muy costoso, y eso es solo lo que sabemos hasta ahora".

Por su parte, el senador Blumenthal expresó que " sacamos a la luz las decenas de miles de dólares de los contribuyentes que Kristi Noem malgastó en extravagantes gastos de producción para su campaña publicitaria personal mientras dirigía el Departamento de Seguridad Nacional".

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Ambos senadores llamaron a las empresas involucradas en el video a ser transparentes e informar sobre todos los detalles que tengan respecto al papel de los funcionarios del DHS en el caso.

Contrato por millones y críticas de republicanos

El comunicado de los senadores asegura que "los anuncios se produjeron después de que la secretaria y su equipo directivo eludieran un proceso de licitación para adjudicar contratos sin licitación a empresas con las que ella y sus asesores principales, entre ellos Corey Lewandowski y Tricia McLaughlin, tenían vínculos".

Y continúan: "Safe America Media recibió un contrato sin licitación por 143 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional en febrero de 2025 para producir y colocar campañas publicitarias para la agencia. La empresa se constituyó solo siete días antes de recibir la adjudicación y está registrada en la dirección particular de un operador político de larga trayectoria".

Welch y Blumenthal solicitaron a las empresas de publicidad republicanas Strategic Media Services Inc. y Smart Media Group LLC información y documentos relacionados con sus acuerdos con Safe America Media, "que, según se informa, contrató a ambas empresas para publicar los anuncios financiados con fondos públicos".

Añaden que Strategic Media y Smart Media Group trabajaron en la campaña presidencial de Trump de 2016, cuando Lewandowski se desempeñaba como director de campaña, y en la campaña de Trump de 2024, cuando Lewandowski se desempeñaba como asesor principal de la campaña.

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La campaña publicitaria en total costó cientos de millones de dólares, lo que despertó críticas incluso de los republicanos en las audiencias en el Congreso que enfrentó Noem un par de días antes de su despido del cargo.

El senador republicano John Kennedy, de Louisiana, preguntó si era apropiado gastar 220 millones de dólares cuando el gobierno estaba luchando contra el despilfarro. Y preguntó qué sabía el presidente.

"¿El presidente aprobó de antemano que usted gastara 220 millones de dólares en anuncios de televisión en todo el país en los que usted aparece de forma destacada?".

"Sí, señor", respondió Noem. "Seguimos los procedimientos legales. Lo hicimos correctamente".

Se le presionó repetidamente sobre los contratos adjudicados en el marco de la campaña.

La agencia Associated Press informó el año pasado que el Departamento de Seguridad Nacional, alegando "una urgencia inusual y apremiante" debido a la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, se saltó el proceso de licitación competitivo cuando lanzó una campaña publicitaria a principios de 2025 y otorgó la primera parte de la financiación a dos empresas vinculadas al Partido Republicano.

Noem insistió ante Kennedy en que las campañas fueron efectivas.

"Bueno, fueron efectivas para que la gente te reconociera", respondió Kennedy.

Un despido presidencial

Un funcionario del gobierno afirmó a The Associated Press que la campaña publicitaria, junto con otros "numerosos y lamentables fallos de liderazgo" —como las repercusiones de la operación de control migratorio en Minnesota y la mala gestión de su personal—, provocaron su despido. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a comentar los motivos privados de la situación.

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Noem había enfrentado críticas durante meses, principalmente de los demócratas, por la dura campaña de la administración contra la inmigración, especialmente tras la muerte a tiros de dos manifestantes de Minneapolis a manos de agentes federales. A pesar de la indignación por cómo calificó a los manifestantes de agitadores, Trump la respaldó públicamente a lo largo de sus 13 meses en el cargo.

Las redes sociales de Noem se inundaron de videos en los que aparecía en las calles, aparentemente participando en redadas para arrestar a migrantes ilegales, y de fotografías en las que posaba frente a reclusos en una famosa prisión salvadoreña. Los aeropuertos de todo el país también difundieron videos de Noem culpando a los demócratas por el cierre del gobierno federal.

Al final, mantener el foco de atención sobre sí misma atrajo un intenso escrutinio que pudo haber sido la gota que colmó el vaso para el presidente a la hora de decidir si la mantenía en el cargo. Trump nombró a Noem "Enviada Especial para El Escudo de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad que se centrará en el hemisferio occidental.