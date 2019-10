Fiscalía mexicana investiga por lavado de dinero a un exministro de la Suprema Corte

Pero las revisiones habían comenzado antes. Se han centrado en determinar si el dinero que recibió y envió el ministro tenía un origen lícito, según la fuente de la Fiscalía. Hasta ahora, indagan si las transferencias son “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el nombre legal en México para llamar al delito de lavado de dinero, dijo la misma fuente. Esta fuente no especificó si han encontrado dinero proveniente de una fuente ilícita criminal, sino únicamente “que no se justifica de dónde viene el dinero”.

Univision Investiga buscó a Medina Mora en la Corte, cuando aún la renuncia no había completado el proceso legal en el Senado. El vocero del órgano judicial respondió que “no está dando entrevistas

“Fue un aviso o una información del gobierno de Estados Unidos, siempre se actúa de oficio en todos los casos, no hay ni uno que no se denuncia, no se guarda”, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación por las transferencias.