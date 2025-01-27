Todo listo para la 37ª entrega de Premio Lo Nuestro

Una vez más, la temporada de premiaciones musicales del mundo latino inicia con Premio Lo Nuestro, que este año celebra su edición número 37. Este icónico evento, que se ha realizado ininterrumpidamente desde 1989, es el reconocimiento de mayor tradición a la música latina en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Uniendo generaciones es el lema de esta edición, que celebra las canciones como puentes entre el pasado, el presente y el futuro. La gala reunirá a los grandes íconos de siempre con las estrellas del mañana, en una noche inolvidable que será transmitida en vivo desde el Kaseya Center de Miami el próximo 20 de febrero de 2025, a partir de las 7/6 centro.

Artistas nominados y votación abiertaEste año, Premio Lo Nuestro cuenta con 44 categorías, entre ellas 7 en las categorías generales, 7 para el género urbano, 14 para géneros pop y pop/urbano, 4 para tropical, y 12 para la música mexicana. En total, 233 artistas están nominados. Entre ellos, Carín León y Becky G lideran con 10 nominaciones cada uno, seguidos por Myke Towers, Shakira, y otras estrellas como Ángela Aguilar y Grupo Frontera.

Vota por tus favoritosLos fans tienen la oportunidad de apoyar a sus artistas favoritos en todas las categorías, votando en premiolonuestro.com desde el 22 de enero hasta el 4 de febrero. Asegúrate de ser parte de esta experiencia única y ayuda a tus artistas preferidos a llevarse el premio. Además, por primera vez, habrá un live stream ininterrumpido en YouTube, con entrevistas exclusivas y momentos destacados de la ceremonia.

Noche de Estrellas y anfitriones de lujoLa celebración comenzará con la Noche de Estrellas, donde se mostrarán las tendencias de moda y se realizarán entrevistas exclusivas con grandes personalidades. Este año, el evento será conducido por tres anfitrionas de lujo:

PUBLICIDAD

Alejandra Espinoza , quien regresa por sexta vez a esta prestigiosa premiación.

, quien regresa por sexta vez a esta prestigiosa premiación. Laura Pausini , ganadora de múltiples premios, incluyendo a la Trayectoria en 2015.

, ganadora de múltiples premios, incluyendo a la Trayectoria en 2015. Thalía, la Reina del Pop Latino, con una trayectoria que incluye ocho Premios Lo Nuestro.

No te pierdas Premio Lo Nuestro 2025 y acompaña esta gran celebración que une generaciones y exalta lo mejor de la música latina. Para más detalles, sigue las cuentas oficiales en Instagram y Facebook.