Vota Conmigo Requisitos de registro para votar dependiendo de tu estado

Los residentes de Arizona pueden registrarse para votar en: https://servicearizona.com/VoterRegistration/selectLanguage Imagen Getty Images

Aunque cada estado tiene sus propias fechas límite y métodos para registrarse para votar, todos comparten algunos requisitos generales: ser ciudadano estadounidense, tener al menos 18 años antes de la elección y residir en el estado donde deseas votar.

Si quieres conocer el proceso específico de registro según tu estado, aquí encontrarás la lista para consultarla fácilmente:

Nueva York

En Nueva York puedes registrarte para votar de tres maneras:

En línea

Entra al portal oficial de registro de votantes de Nueva York.

Inicia sesión con tu NY.gov ID o crea una cuenta.

Puedes registrarte o actualizar tu información (nombre, dirección, afiliación).

Por correo

Descarga e imprime el formulario de registro de votantes.

Complétalo y fírmalo a mano.

Envíalo por correo o entrégalo en persona en tu Junta Electoral local,

En persona

· En agencia estatal autorizada

En cualquier oficina del DMV.

En la plataforma en línea del DMV, si tu identidad ya está verificada.

Florida

En Florida puedes registrarte para votar de varias maneras:

En línea

A través del sistema oficial de registro de votantes.

En persona

En cualquier oficina del recaudador de impuestos (Tax Collector) que emita licencias de conducir o tarjetas de identificación del estado.

Puedes registrarte para votar en Florida cuando visitas una oficina del DMV, siempre y cuando sea una oficina que emite licencias o tarjetas de identificación.

En agencias designadas por el estado para el registro de votantes.

Por correo

Descarga e imprime el formulario de registro.

Complétalo y envíalo o entrégalo en la Oficina del Supervisor de Elecciones de tu condado.

Formulario en papel

Disponible en oficinas del Supervisor de Elecciones, bibliotecas locales y entidades autorizadas por la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

California

En California puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona.

En línea

Necesitas tu número de licencia de conducir de California o número de tarjeta de identificación.

También debes ingresar los últimos cuatro dígitos de tu Seguro Social y tu fecha de nacimiento.

La información se verifica con el DMV.

Si no tienes licencia o ID de California, puedes completar el formulario en línea, pero deberás seguir pasos adicionales para finalizar el registro.

Por correo

Puedes usar el Formulario Nacional de Registro de Votantes por Correo.

Descarga, imprime, completa y firma el formulario.

Envíalo por correo a la oficina correspondiente de tu estado o territorio.

En persona

Los formularios en papel están disponibles en:

Oficinas del Registro de Votantes

Oficinas de correos

Bibliotecas públicas

Oficinas del DMV

Otras oficinas gubernamentales

Una vez firmado, el formulario debe entregarse en persona o enviarse por correo.

No se aceptan envíos por fax ni por correo electrónico.

Georgia

En Georgia puedes hacer el registro en línea., por correo o en persona.

En línea

Es la forma más rápida para inscribirte o actualizar tu registro.

Necesitas una licencia de conducir válida de Georgia o una tarjeta de identificación emitida por el DDS.

Tu firma debe estar registrada en los archivos del Departamento de Servicios para Conductores (DDS).

Por correo

Descarga e imprime el formulario de registro,

Complétalo y envíalo a la oficina electoral correspondiente a tu condado.

En persona

Puedes registrarte en tu oficina electoral local.

También en oficinas del DMV (Department of Motor Vehicles).

Y en diversas oficinas gubernamentales de asistencia pública.

Carolina del Norte

En Carolina del Norte puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona.

En línea

A través del portal del DMV, completando la solicitud de registro de votantes disponible.

En persona

En cualquier oficina del DMV, donde puedes completar el formulario de registro directamente.

Por correo

Completa la solicitud de registro, imprímela y fírmala a mano.

Envíala por correo a la Junta Electoral de tu condado (County Board of Elections).

Requisito de identificación

Debes proporcionar un número de identificación válido según la ley federal, como un ID emitido por el DMV.

Si no cuentas con uno, puedes usar otros tipos de identificación aceptados para verificar tu identidad.

Arizona

En Arizona puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona.

En línea

Puedes registrarte y actualizar tu nombre o dirección, llenando el formulario de registro de votantes

Generalmente es la forma más rápida de completar el registro.

Por correo

Debes hacerlo al menos 29 días antes del día de las elecciones.

del día de las elecciones. Descarga e imprime el formulario de registrodel estado de Arizona.

Complétalo a mano y envíalo por correo a la oficina electoral estatal.

No se permiten solicitudes enviadas por correo electrónico.

En persona

En la oficina electoral local de tu condado.

En oficinas estatales de vehículos motorizados (DMV).

En diversas oficinas gubernamentales de asistencia pública.

Texas

En Texas puedes registrarte para votar por correo o en persona.

Por correo

Puedes solicitar que te envíen un formulario de registro por correo desde la oficina de registro de votantes de tu condado.

por correo desde la oficina de registro de votantes de tu condado. También puedes descargar formulario de registro, imprimirlo, completarlo y firmarlo.

El formulario debe enviarse por correo a la oficina electoral correspondiente.

Debe ser recibido o matasellado antes de la fecha límite estatal.

Texas no permite enviar el formulario por correo electrónico ni cargarlo en línea.

En persona

Puedes obtener formularios impresos en bibliotecas, oficinas gubernamentales, escuelas o en la oficina de registro de votantes de tu condado.

Solo necesitas completarlo, firmarlo y entregarlo directamente a la oficina electoral local.

Importante

Si te mudaste a otro condado, debes volver a registrarte en tu nuevo lugar de residencia.

Puedes revisar tu estatus o iniciar una solicitud en el portal oficial, pero el proceso debe finalizarse en papel.

Virginia

En Virginia puedes registrarte para votar en línea, en persona o con formulario en papel.

En línea

Puedes registrarte completando el Formulario Nacional de Registro de Votantes.

· a través del portal oficial del estado.

En persona o con formulario en papel

· Puedes registrarte en tu oficina local de registro de votantes.

· También puedes descargar el formulario en PDF, llenarlo a mano y entregarlo en cualquiera de los siguientes lugares:

o Oficinas estatales o locales al solicitar o renovar beneficios como TANF, SNAP, WIC, Medicaid o Servicios de Rehabilitación.

o Oficinas gubernamentales que brindan servicios a personas con discapacidades.

o Oficinas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas.

o Bibliotecas públicas.

o Oficina del Departamento de Elecciones de Virginia.

o Oficinas del DMV.

o Campañas comunitarias de registro de votantes.

Illinois

En Illinois puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona.

En línea

· Entra a la página oficial de la Junta Electoral del estado de Illinois.

· Completa el formulario de aplicación.

· Necesitarás:

o Licencia de conducir de Illinois o identificación estatal.

o Fecha de emisión de esa identificación.

o Últimos 4 dígitos de tu número de Seguro Social.

o Fecha de nacimiento.

En persona

· Puedes registrarte en:

o El Ayuntamiento (City Hall).

o La Oficina de la División Electoral.

o Algunas bibliotecas públicas (consulta el listado en la página oficial de tu condado).

· Debes presentar dos formas de identificación que muestren tu nombre completo y dirección.

Por correo

1. Descarga el formulario de registro de votantes.

· Imprímelo, llénalo y fírmalo a mano.

· Envíalo por correo con al menos 28 días de anticipación a las elecciones.

Seguimiento

· Si no recibes una confirmación dentro de las 4 semanas posteriores a enviar tu solicitud, comunícate con la Oficina de la División Electoral.

Nevada

En Nevada puedes registrarte para votar en línea o por correo.

En línea

Puedes registrarte para votar en línea. en cualquier condado del estado.

Necesitas una identificación válida o una licencia de conducir emitida por el DMV.

Por correo

Asistencia técnica

Si tienes problemas con el registro, puedes contactar a la Oficina del Secretario de Estado: Teléfono: 775-684-5705



Registro el mismo día de las elecciones

En Nevada puedes registrarte el mismo día de las elecciones.

Debes presentar un comprobante de residencia adicional.

Formas aceptadas de comprobante de residencia:



Tarjeta de identificación militar.

Factura de servicios públicos (electricidad, gas, agua, teléfono, cable, etc.).

Estado de cuenta bancario o de cooperativa de crédito.

Talón de pago (paycheck).

Declaración de impuestos sobre la renta.

Documentos relacionados con hipoteca, renta o contrato de arrendamiento.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey puedes registrarte para votar en línea o por correo.

En línea

Es el método más rápido y conveniente.

Necesitas una de las siguientes opciones: Licencia de conducir vigente o tarjeta de identificación para no conductores emitida por la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC). Número de Seguro Social.

También puedes usar este sistema para actualizar tu nombre o dirección.

Por correo

Descarga el formulario de registro de votantes de Nueva Jersey. Cada condado tiene su propio formulario.

Imprímelo, complétalo a mano y fírmalo.

Envíalo o entrégalo en la oficina electoral de tu condado.

Pensilvania

En Pensilvania puedes registrarte para votar en línea, por correo o en persona.

En línea

Ingresa al portal oficial de registro del estado de Pensilvania.

Debes completar tu registro al menos 15 días antes del día de las elecciones.

Este mismo plazo aplica para actualizar tu nombre o dirección.

Por correo

Descarga el formulario de registro del estado.

Imprímelo, complétalo y fírmalo.

Envíalo por correo a la oficina electoral correspondiente.

Debe ser recibido, no solo enviado, 15 días antes de las elecciones.

En persona

Puedes registrarte en oficinas del DMV.

También en tu oficina electoral local.

O en oficinas gubernamentales de asistencia pública que ofrecen servicios de registro de votantes.