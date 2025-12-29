Conoce la fecha límite para registrarte y votar en las elecciones de 2026.
Asegura tu participación registrándote antes de la fecha límite para votar en las elecciones de medio término.
Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y, antes de votar, es esencial asegurarte de estar registrado. A diferencia de las presidenciales, las elecciones de medio término tienen fechas que varían según el estado. Por eso es importante verificar la fecha límite de registro donde vives. Te invitamos a consultar tu estado y confirmar hasta cuándo puedes registrarte para participar.
Nueva York
· Último día para registrarse para votar en las primarias: fecha por anunciarse
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 25 de octubre de 2026
Florida
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de julio de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026
California
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 18 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 19 de octubre de 2026
Georgia
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de abril de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026
Carolina del Norte
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 6 de febrero de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 9 de octubre de 2026
Arizona
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 6 de julio de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre 2026
Texas
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 2 de febrero de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre 2026
Virginia
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 21 de abril de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 13 de octubre de 2026
Illinois
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 17 de febrero de 2026 en persona y 01 de marzo de 2026 en línea
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 25 de septiembre de 2026 – 2 de noviembre de 2026
Nevada
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 14 de octubre de 2026
Nueva Jersey
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 12 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 13 de octubre de 2023
Pensilvania
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 4 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 29 de octubre de 2026
No esperes hasta el último momento. Verifica tu fecha límite y participa en las elecciones de 2026.