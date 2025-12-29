Vota Conmigo

Conoce la fecha límite para registrarte y votar en las elecciones de 2026.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Little Havana, Calle Ocho Carnaval Miami, Roasted Pig. (Photo by: Jeffrey Greenberg/UIG via Getty Images)
Little Havana, Calle Ocho Carnaval Miami, Roasted Pig. (Photo by: Jeffrey Greenberg/UIG via Getty Images)
Imagen Jeff Greenberg/UIG via Getty Images

Asegura tu participación registrándote antes de la fecha límite para votar en las elecciones de medio término.

PUBLICIDAD

Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y, antes de votar, es esencial asegurarte de estar registrado. A diferencia de las presidenciales, las elecciones de medio término tienen fechas que varían según el estado. Por eso es importante verificar la fecha límite de registro donde vives. Te invitamos a consultar tu estado y confirmar hasta cuándo puedes registrarte para participar.

Nueva York
· Último día para registrarse para votar en las primarias: fecha por anunciarse
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 25 de octubre de 2026

Florida
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de julio de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026

Más sobre Vota Conmigo

Cargos en juego dentro de la boleta electoral de tu estado
4 mins

Cargos en juego dentro de la boleta electoral de tu estado

Univision Contigo
¿Qué son las elecciones de medio término?
2 mins

¿Qué son las elecciones de medio término?

Univision Contigo
Regístrate para votar en solo 2 minutos
1 mins

Regístrate para votar en solo 2 minutos

Univision Contigo
Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Nevada en 2026
2 mins

Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Nevada en 2026

Univision Contigo
Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025
1 mins

Horarios de votación en persona para las elecciones del 4 de noviembre de 2025

Univision Contigo
Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025
1 mins

Fechas Clave para las Elecciones del 4 de Noviembre de 2025

Univision Contigo
Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025
1 mins

Enterate qué elecciones habrá este próximo 4 de noviembre del 2025

Univision Contigo
Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar
4 mins

Vota Temprano: Porque Nuestras Voces No Pueden Esperar

Univision Contigo
¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?
1 mins

¿Por qué tu Voto es Importante en las Elecciones Especiales?

Univision Contigo
¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?
1 mins

¿Qué es una Boleta Provisional o Condicional?

Univision Contigo

California
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 18 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 19 de octubre de 2026

Georgia
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de abril de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026

Carolina del Norte
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 6 de febrero de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 9 de octubre de 2026

Arizona
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 6 de julio de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre 2026

PUBLICIDAD

Texas
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 2 de febrero de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre 2026

Virginia
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 21 de abril de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 13 de octubre de 2026

Illinois
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 17 de febrero de 2026 en persona y 01 de marzo de 2026 en línea
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 25 de septiembre de 2026 – 2 de noviembre de 2026

Nevada
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 20 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 14 de octubre de 2026

Nueva Jersey
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 12 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 13 de octubre de 2023

Pensilvania
· Último día para registrarse para votar en las primarias: 4 de mayo de 2026
· Último día para registrarse para votar en noviembre: 29 de octubre de 2026

No esperes hasta el último momento. Verifica tu fecha límite y participa en las elecciones de 2026.

Relacionados:
Vota Conmigo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX