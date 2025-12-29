Cargos en juego dentro de la boleta electoral de tu estado

Vota Conmigo

La elección presidencial del 5 de noviembre se ha convertido en la más disputada en Estados Unidos.
Las elecciones de medio término suelen ser altamente decisivas y, en muchas ocasiones. Esto se debe a que en ellas se eligen cargos a nivel estatal y local que afectan directamente a tu comunidad, generando cambios casi inmediatos en la vida cotidiana de los residentes.

Cada estado cuenta con una boleta electoral distinta, y los cargos, puestos y decisiones que aparecen pueden variar considerablemente.

Aquí encontrarás el listado de lo que aparecerá en la boleta electoral de tu estado en las elecciones de medio término de 2026.

Nueva York

Cargos Federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes de EE. UU.

Cargos Estatales de Nueva York

  • Gobernador de Nueva York
  • Vicegobernador
  • Fiscal General del Estado
  • Contralor del Estado

Legislatura Estatal

  • Senado Estatal de Nueva York.
  • Asamblea Estatal de Nueva York

Cargos Locales (según el condado o ciudad)
Dependiendo del lugar donde residas, pueden aparecer otros cargos, como:

  • Ejecutivo del Condado
  • Legisladores del Condado o Concejo Municipal
  • Alcaldías y concejalías en algunas ciudades
  • Juntas escolares
  • Jueces locales y otros cargos judiciales
Los cargos locales pueden variar ampliamente según la jurisdicción. Florida

Cargos Federales

  • Senado de los EE. UU.
  • Representantes en el Congreso

Cargos Multicondado y Distritales

  • Gobernador y Vicegobernador
  • Fiscal General
  • Director de Finanzas
  • Comisionado de Agricultura
  • Senador Estatal (distritos con número par)
  • Representante Estatal
  • Fiscal Estatal (20.º Circuito Judicial)
  • Defensor Público (20.º Circuito Judicial)

Cargos del Condado

  • Junta de Comisionados del Condado
  • Junta Escolar
  • Otros cargos constitucionales según el condado
  • Oficinas de distritos especiales
Retención Judicial (No Partidista)

  • Jueces de la Corte Suprema de Florida

(solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027)

  • Jueces de los Tribunales de Apelaciones del Distrito

(solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027)

Jueces del Circuito (No Partidista)

  • Solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027

Jueces de la Corte del Condado (No Partidista)

  • Solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027

California

Cargos federales

  • Un escaño del Senado de los Estados Unidos
  • Todos los distritos de la Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Gobernador
  • Vicegobernador
  • Fiscal General (Attorney General)
  • Secretario de Estado
  • Tesorero Estatal
  • Controlador Estatal
  • Superintendente de Instrucción Pública
  • Comisionado de Seguros
  • Miembros de la Junta Estatal de Impuestos y Tarifas
Legislatura estatal

  • Senadores estatales cuyo distrito corresponde a este ciclo electoral
  • Todos los miembros de la Asamblea Estatal

Cargos judiciales

  • Jueces de la Corte Suprema de California
  • Jueces de las Cortes de Apelación
  • Jueces de Cortes Superiores del condado

Cargos locales

  • Alcaldes (según ciudad)
  • Concejales municipales
  • Miembros de juntas escolares
  • Miembros de juntas de supervisores de condado
  • Otros cargos locales según la jurisdicción

Medidas estatales y locales

  • Iniciativas
  • Referendos
  • Enmiendas constitucionales
  • Medidas fiscales, de bonos o administrativas a nivel local
Georgia

Cargos Federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes de EE. UU.

Cargos Estatales de Georgia

  • Gobernador de Georgia
  • Secretario de Estado
  • Comisionado de Seguros
  • Comisionado de Trabajo
  • Comisión de Servicios Públicos

Legislatura Estatal

  • Senado Estatal y Cámara de Representantes Estatal

Carolina del Norte

Cargos federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes federal

Legislatura estatal

  • Senado Estatal
  • Cámara de Representantes Estatal
Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Secretario de Estado
  • Fiscal General
  • Tesorero
  • Auditor Estatal
  • Comisionado de Agricultura
  • Comisionado de Trabajo
  • Comisionado de Seguros

Cargos locales

  • Juntas escolares
  • Concejos municipales
  • Jueces de condado

Arizona

Cargos federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Gobernador
  • Secretario de Estado
  • Fiscal General
  • Tesorero Estatal
  • Superintendente de Instrucción Pública
  • Corporación de Comisionados
Legislatura estatal

  • Senado Estatal
  • Cámara de Representantes Estatal

Cargos judiciales

  • Jueces de la Corte Suprema
  • Jueces de Cortes de Apelación
  • Jueces de condado

Cargos locales

  • Alcaldes
  • Concejales
  • Juntas escolares

Medidas estatales

  • Iniciativas y referendos

Texas

Cargos federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Gobernador
  • Vicegobernador
  • Fiscal General
  • Comisionado de Tierras
  • Comisionado de Agricultura
  • Contralor
Legislatura estatal

  • Senado Estatal
  • Cámara Estatal

Cargos judiciales

  • Corte Suprema de Texas
  • Corte de Apelaciones Criminales
  • Cortes de Apelación

Cargos locales

  • Sheriffs
  • Jueces de condado
  • Juntas escolares
  • Alcaldías y concejos según ciudad

Virginia

Cargos federales

  • Cámara de Representantes federal
  • Senado de los Estados Unidos

Cargos judiciales y locales

  • Jueces locales según jurisdicción
  • Juntas escolares
  • Concejos municipales
Illinois

Cargos federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Gobernador
  • Vicegobernador
  • Fiscal General
  • Secretario de Estado
  • Tesorero
  • Contralor

Legislatura estatal

  • Senado Estatal
  • Cámara de Representantes Estatal

Cargos judiciales

  • Corte Suprema del estado
  • Cortes de Apelación
  • Jueces de condado
Cargos locales

  • Alcaldes
  • Concejos municipales
  • Juntas escolares
  • Comisiones del condado

Medidas estatales

  • Iniciativas constitucionales y legislativas

Nevada

Cargos federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Gobernador
  • Vicegobernador
  • Fiscal General
  • Secretario de Estado
  • Tesorero
  • Contralor
Legislatura estatal

  • Senado Estatal
  • Asamblea Estatal

Cargos judiciales

  • Corte Suprema
  • Corte de Apelación
  • Jueces de distrito

Cargos locales

  • Alcaldías
  • Concejos
  • Juntas escolares
  • Comisiones del condado

Medidas estatales

  • Iniciativas y referendos

Pensilvania

Cargos federales

  • Senado de los Estados Unidos
  • Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

  • Gobernador
  • Vicegobernador
  • Fiscal General
  • Tesorero
  • Auditor General
Legislatura estatal

  • Senado Estatal
  • Cámara de Representantes Estatal

Cargos judiciales

  • Corte Suprema
  • Cortes de Apelación
  • Cortes de condado

Cargos locales

  • Alcaldes
  • Concejos
  • Juntas escolares
  • Comisiones de condado

Medidas estatales

  • Cambios constitucionales

Recuerda que cada condado, ciudad y estado tiene sus propios cargos en la boleta. Es importante revisar qué decisiones te corresponden como votante para asegurar que los cambios que deseas, especialmente los que afectan tu vida diaria, se vean reflejados de manera directa e inmediata.

