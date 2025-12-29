Vota Conmigo Cargos en juego dentro de la boleta electoral de tu estado

La elección presidencial del 5 de noviembre se ha convertido en la más disputada en Estados Unidos. Imagen Joe Raedle/Getty Images

Las elecciones de medio término suelen ser altamente decisivas y, en muchas ocasiones. Esto se debe a que en ellas se eligen cargos a nivel estatal y local que afectan directamente a tu comunidad, generando cambios casi inmediatos en la vida cotidiana de los residentes.

Cada estado cuenta con una boleta electoral distinta, y los cargos, puestos y decisiones que aparecen pueden variar considerablemente.

Aquí encontrarás el listado de lo que aparecerá en la boleta electoral de tu estado en las elecciones de medio término de 2026.

Nueva York

Cargos Federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes de EE. UU.

Cargos Estatales de Nueva York

Gobernador de Nueva York

Vicegobernador

Fiscal General del Estado

Contralor del Estado

Legislatura Estatal

Senado Estatal de Nueva York.

Asamblea Estatal de Nueva York

Cargos Locales (según el condado o ciudad)

Dependiendo del lugar donde residas, pueden aparecer otros cargos, como:

Ejecutivo del Condado

Legisladores del Condado o Concejo Municipal

Alcaldías y concejalías en algunas ciudades

Juntas escolares

Jueces locales y otros cargos judiciales

Los cargos locales pueden variar ampliamente según la jurisdicción. Florida

Cargos Federales

Senado de los EE. UU.

Representantes en el Congreso

Cargos Multicondado y Distritales

Gobernador y Vicegobernador

Fiscal General

Director de Finanzas

Comisionado de Agricultura

Senador Estatal (distritos con número par)

Representante Estatal

Fiscal Estatal (20.º Circuito Judicial)

Defensor Público (20.º Circuito Judicial)

Cargos del Condado

Junta de Comisionados del Condado

Junta Escolar

Otros cargos constitucionales según el condado

Oficinas de distritos especiales

Retención Judicial (No Partidista)

Jueces de la Corte Suprema de Florida

(solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027)

Jueces de los Tribunales de Apelaciones del Distrito

(solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027)

Jueces del Circuito (No Partidista)

Solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027

Jueces de la Corte del Condado (No Partidista)

Solo aquellos cuyos mandatos expiran en enero de 2027

California

Cargos federales

Un escaño del Senado de los Estados Unidos

Todos los distritos de la Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General (Attorney General)

Secretario de Estado

Tesorero Estatal

Controlador Estatal

Superintendente de Instrucción Pública

Comisionado de Seguros

Miembros de la Junta Estatal de Impuestos y Tarifas

Legislatura estatal

Senadores estatales cuyo distrito corresponde a este ciclo electoral

Todos los miembros de la Asamblea Estatal

Cargos judiciales

Jueces de la Corte Suprema de California

Jueces de las Cortes de Apelación

Jueces de Cortes Superiores del condado

Cargos locales

Alcaldes (según ciudad)

Concejales municipales

Miembros de juntas escolares

Miembros de juntas de supervisores de condado

Otros cargos locales según la jurisdicción

Medidas estatales y locales

Iniciativas

Referendos

Enmiendas constitucionales

Medidas fiscales, de bonos o administrativas a nivel local

Georgia

Cargos Federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes de EE. UU.

Cargos Estatales de Georgia

Gobernador de Georgia

Secretario de Estado

Comisionado de Seguros

Comisionado de Trabajo

Comisión de Servicios Públicos

Legislatura Estatal

Senado Estatal y Cámara de Representantes Estatal

Carolina del Norte

Cargos federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes federal

Legislatura estatal

Senado Estatal

Cámara de Representantes Estatal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Secretario de Estado

Fiscal General

Tesorero

Auditor Estatal

Comisionado de Agricultura

Comisionado de Trabajo

Comisionado de Seguros

Cargos locales

Juntas escolares

Concejos municipales

Jueces de condado

Arizona



Cargos federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Gobernador

Secretario de Estado

Fiscal General

Tesorero Estatal

Superintendente de Instrucción Pública

Corporación de Comisionados

Legislatura estatal

Senado Estatal

Cámara de Representantes Estatal

Cargos judiciales

Jueces de la Corte Suprema

Jueces de Cortes de Apelación

Jueces de condado

Cargos locales

Alcaldes

Concejales

Juntas escolares

Medidas estatales

Iniciativas y referendos

Texas

Cargos federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Comisionado de Tierras

Comisionado de Agricultura

Contralor

Legislatura estatal

Senado Estatal

Cámara Estatal

Cargos judiciales

Corte Suprema de Texas

Corte de Apelaciones Criminales

Cortes de Apelación

Cargos locales

Sheriffs

Jueces de condado

Juntas escolares

Alcaldías y concejos según ciudad

Virginia

Cargos federales

Cámara de Representantes federal

Senado de los Estados Unidos

Cargos judiciales y locales

Jueces locales según jurisdicción

Juntas escolares

Concejos municipales

Illinois

Cargos federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Tesorero

Contralor

Legislatura estatal

Senado Estatal

Cámara de Representantes Estatal

Cargos judiciales

Corte Suprema del estado

Cortes de Apelación

Jueces de condado

Cargos locales

Alcaldes

Concejos municipales

Juntas escolares

Comisiones del condado

Medidas estatales

Iniciativas constitucionales y legislativas

Nevada

Cargos federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Tesorero

Contralor

Legislatura estatal

Senado Estatal

Asamblea Estatal

Cargos judiciales

Corte Suprema

Corte de Apelación

Jueces de distrito

Cargos locales

Alcaldías

Concejos

Juntas escolares

Comisiones del condado

Medidas estatales

Iniciativas y referendos

Pensilvania

Cargos federales

Senado de los Estados Unidos

Cámara de Representantes federal

Cargos estatales del poder ejecutivo

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Tesorero

Auditor General

Legislatura estatal

Senado Estatal

Cámara de Representantes Estatal

Cargos judiciales

Corte Suprema

Cortes de Apelación

Cortes de condado

Cargos locales

Alcaldes

Concejos

Juntas escolares

Comisiones de condado

Medidas estatales

Cambios constitucionales