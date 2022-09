Los padres latinos ahora tienen acceso a reseñas en español para escoger las mejores películas y programas para toda la familia

Es el fin de semana y quieres ver una película con tu familia y no sabes cuál. Con tantos servicios de streaming hoy en día, el problema no es la oferta, que es mucha, pero la pregunta es si esa película es realmente buena, cómo saber si ese show va a ser divertido como promete, o no va a tener escenas fuertes y violentas que no quiero que mis hijos pequeños vean.