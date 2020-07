Conéctate con las pasiones de tu hijo e incentívalas, te explicamos cómo hacerlo

Con frecuencia los padres se quejan de que sus hijos están muy interesados en los deportes, la danza, los personajes fantásticos, los videojuegos o cualquier otro hobby, en lugar de alguna habilidad escolar. Cada edad y cada niño en particular tiene sus pasiones, y esto es completamente normal. Esas áreas de interés pueden abrir las puertas para el desarrollo de muchas competencias, siempre que los adultos sepan cómo incentivarlas.

El psicólogo infantil Rubén La Rosa explica a Univision Noticias que para conocer las pasiones de sus hijos, los padres deben comenzar por recordar qué les gustaba a ellos de niños y cómo fue el apoyo que recibieron de parte de los adultos: “¿Qué quería hacer yo? ¿Qué terminé haciendo? ¿Cómo me hubiera gustado a mí que me apoyaran entonces? Son preguntas que cabe hacernos porque, en un escenario ideal, los padres estimularán esos intereses, pero esto no siempre es lo que sucede”.