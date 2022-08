Juntos somos un gran equipo: 5 ideas para un año escolar exitoso

Habilidades para la vida como la resolución de problemas, el esfuerzo y la autoestima ayudan a tus hijos a superar los momentos difíciles. Pregúntales cómo se sienten sobre ellos mismos, sus amigos y el mundo que los rodea. No temas buscar ayuda en tu comunidad. También descubrirás ideas útiles en línea, como estos videos y actividades para apoyar las habilidades para la vida que te interesan. Para aumentar la confianza de mi hija mayor en las matemáticas nos concentraremos en el desordenado pero hermoso proceso de aprendizaje (¡y no únicamente en si obtuvo o no la respuesta correcta!). Nuestros amigos en Zearn son para mí una fuente de inspiración que me ayuda a mantener la motivación de mi hija con citas como esta: “Cuando sientas que un problema de matemáticas es muy difícil, piensa y confía en lo que ya sabes”.