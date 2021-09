Regreso a clases presenciales: Pediatra de UCLA responde preguntas claves sobre COVID-19

¿Las vacunas se desarrollaron demasiado rápido?

No. La respuesta es no. Los padres deberían saber que cuando COVID-19 apareció en 2019, ya teníamos 17 años de investigación preliminar para desarrollar vacunas contra otros dos coronavirus previos, llamados SARS y MERS. Además, por ser una pandemia global, se invirtieron muchos recursos económicos en la investigación de nuevas vacunas. Muchas personas rápidamente se ofrecieron como voluntarios para los estudios clínicos, por lo cual se pudo actuar con mayor rapidez. Lo más importante es que la evaluación de la seguridad de la vacuna fue metódica, rigurosa, y no apresurada.