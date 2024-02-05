Sin saberlo, podrías estar obstaculizando el bienestar escolar de tu hijo. Estas son las claves para descifrarlo

Mira más allá de las calificaciones y obtén recursos en www.univision.com/RutaAlFuturo

Si eres de los que están convencidos de que tus hijos saben más de una materia en la escuela de lo que tendría, cuidado… Podrías estar errado y hasta contribuyendo menos de lo que deberías a su desarrollo académico.

La mejor prueba de amor de los padres a sus hijos es prepararlos para su futuro y, la columna vertebral de esa tarea es la educación.

Sin embargo, un reciente estudio en el que se encuestó a casi 2,000 padres de estudiantes K-12 en todo el país, y del que iremos compartiendo datos interesantes, arrojó que la gran mayoría de ellos está lejos -muy lejos- de saber exactamente cuán bien o mal preparados están -pedagógicamente hablando- sus hijos.



Sorprendente, ¿verdad?



El mencionado estudio, realizado por Gallup y Learning Heroes, llamado B-flation: How Good Grades Can Sideline Parents, lo que traduce al español “B-flación, cómo las buenas calificaciones pueden desplazar a los padres”, encontró que, en su mayoría, el 64 % de los encuestados-, dice que las boletas de calificaciones son su guía principal para saber si sus hijos están nivelados con la escala de aprendizaje que deberían haber alcanzado según el grado que cursan.



El título del estudio comunica de manera concisa su premisa: indica que cuando los padres ven notas como una B o una A, es probable que den por sentado que el niño o niña ha aprendido todo lo que se le enseña y hasta más: B-flación, la B infla el resultado y engaña.



Entonces, si es tu caso, debes saber que estás errado, pues esa boleta incluye, además de calificaciones, puntuaciones por asistencia, participación y esfuerzo. O sea, no es una calificación de conocimientos neta, sino más bien una mezcla de varias situaciones.



El estudio concluye que, a nivel nacional en los Estados Unidos, los padres le prestan atención solo a esas mediciones incorrectas, en lugar de hacerlo -por ejemplo- a los tests anuales.

Esas son pruebas estandarizadas y de alta credibilidad que te permiten como padre, tener un panorama claro de cuán avanzado ha sido el aprendizaje de tu hijo. ¿Está al mismo nivel que lo que debería en su grado escolar?, ¿Más arriba?, ¿Más abajo?



Los resultados de esos tests sugieren que más de la mitad de los niños van por debajo del nivel que deberían en el grado escolar que cursan.



Y una de las consecuencias de que un padre no sepa que su hijo va en desventaja con respecto al conocimiento que ya debería tener, es que no tendrá idea de que debe apoyarlo para reforzar sus fortalezas de aprendizaje y avanzar. O sea el niño estará como barco a la deriva.

“Si hay acciones que tomar, las tomaremos. Pero no podemos actuar sin información”, dijo Bibb Hubbard, fundador y presidente de Learning Heroes, una organización nacional sin fines de lucro que apoya a familias y educadores a trabajar en equipo para promover el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, y que hizo la encuesta junto a Gallup.

Y tiene razón, “saber” es importante.

Los siguientes datos indican que los padres necesitan aprender a medir los conocimientos de sus hijos, tal y como lo hacen las escuelas,

* En lectura: casi nueve de cada 10 padres creen que sus hijos están al nivel del grado que cursan o por encima de él.

* En matemáticas, el 89 % de los encuestados es posible que no estén viendo el panorama académico completo, es decir, pueden no saber que sus hijos estén atrás en el aprendizaje.

Por fortuna, hay cifras positivas que también brindan entendimiento acerca de la situación.

* Como que el 74 % sabe que su hijo está por debajo del nivel de su grado en matemáticas, y lo ha discutido con el maestro, en comparación con el 50 % del resto de los padres en general.

* El 97 % está preocupado por las habilidades matemáticas de su hijo, en comparación con solo el 22 % de todos los padres que dicen que su hijo está en el grado o por encima.

Por cierto, para acortar esa brecha entre lo que padres como tú perciben del desempeño académico de sus hijos y la realidad, Learning Heroes, en asociación con National Urban League, UnidosUS, Univision, U.S. Chamber of Commerce Foundation, National PTA, UNCF y GreatSchools.org, lanzaron “Go Beyond Grades”, una campaña nacional en inglés y español para que familias y educadores encuentren herramientas, recursos, videos y más gratuitos.

