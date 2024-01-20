News Literacy Week 2024: el evento que trae las claves para promover una sociedad informada y participativa

En su quinto año consecutivo, la Semana de la Alfabetización Noticiosa 2024, como traduce al español, centra su atención en las noticias locales y su papel en una democracia saludable.

La News Literacy Week 2024, un evento que se llevará a cabo del 22 al 26 de enero, tiene una misión invaluable en la carrera contra la crisis de la desinformación en los Estados Unidos, que se acrecienta a cada segundo, y donde el número de personas susceptibles a caer en la tergiversación de los hechos avanza a una velocidad abrumadora.

Un tema de gran importancia, teniendo en cuenta que las decisiones que una persona mal informada o convencida de hechos que no son reales tome, pueden afectar no solo su vida individual, sino también la familiar y su entorno social.

De hecho, pueden hacer mover la balanza radicalmente en varios temas trascendentales, incluyendo el socioeconómico, y el democrático, algo crucial en un año como este - donde elecciones locales, estatales y federales determinarán el futuro de las comunidades latinas.

Y es que para las elecciones presidenciales de noviembre 8 de 2024, se estima que 36.2 millones de hispanos serán elegibles para ejercer su derecho al voto, según Pew Research Center, un banco de datos no partidista.

Muchos hispanos no saben cómo identificar y evaluar la información, especialmente en línea y/o en redes sociales, que suelen ser un caldo de cultivo para la desinformación.

Según News Literacy Week, en los últimos 20 años, más de 2.000 periódicos locales han cerrado, por lo que durante la semana se analizarán estrategias para enfrentar esta crisis con soluciones viables.

Para obtener más detalles de cómo asistir a los eventos en persona si estás en Washington D.C., o participar en línea, visita NewsLiteracyWeek.org.

Video News Literacy Week 2024: Con la misión invaluable contra la crisis de la desinformación en los Estados Unidos

Esta es la programación de la semana completa:



Lunes, 22 de enero: Extra, extra: Cómo solucionar la crisis noticiosa local - Debemos encontrar soluciones a la crisis de las noticias locales para que las comunidades estén bien informadas y cívicamente comprometidas.

Martes, 23 de enero: Detrás de escena con el equipo de TikTok del Washington Post Dave Jorgenson y Carmella Boykin, quienes hablarán sobre los pormenores de la producción de videos informativos.

Miércoles, 24 de enero: Cómo los estudiantes de periodismo están ayudando a llenar el vacío en las noticias locales - Un panel de discusión virtual dirigido por estudiantes sobre las formas en que los jóvenes están marcando la diferencia en la cobertura de sus comunidades y garantizando que sus audiencias tengan acceso a periodismo relevante y de alta calidad.

Jueves, 25 de enero: Cómo encontrar noticias locales en las que pueda confiar. Un seminario web virtual para cualquier persona interesada en aprender cómo determinar si las fuentes locales de noticias son creíbles.

Viernes 26 de enero: NewsLitCamp®: La importancia de las noticias locales, en asociación con The E.W. Scripps Company. Este día virtual e inmersivo de aprendizaje profesional fue creado exclusivamente para educadores.

La News Literacy Week 2024 es un proyecto de News Literacy Project, una organización educativa sin fines de lucro no partidista que está construyendo un movimiento nacional para crear un Estados Unidos más alfabetizado en noticias.