Vota Conmigo

Eugenio Derbez Se Une a Vota Conmigo

Por:
Univision
Video Eugenio Derbez se Une a Vota Conmigo

Eugenio Derbez se une oficialmente a la campaña Vota Conmigo para animar a la comunidad latina a ejercer su derecho al voto. Con el poder creciente de los votantes latinos, es fundamental aprovechar la oportunidad de votar por adelantado. Estos días de voto anticipado permiten evitar largas filas, ofrecen flexibilidad y aseguran que las decisiones que impactan directamente a nuestras comunidades sean tomadas con nuestra voz presente.

El voto por adelantado es una herramienta clave para garantizar que cada voto cuente en este ciclo electoral. Como parte de nuestros esfuerzos de Impacto Social, estamos motivando a todos los votantes registrados a participar en el voto por adelantado.

Para más información, visita nuestra página oficial.
¡No dejes pasar esta oportunidad y asegura que tu voz sea escuchada!

