Eugenio Derbez Se Une a Vota Conmigo

Eugenio Derbez se une oficialmente a la campaña Vota Conmigo para animar a la comunidad latina a ejercer su derecho al voto. Con el poder creciente de los votantes latinos, es fundamental aprovechar la oportunidad de votar por adelantado. Estos días de voto anticipado permiten evitar largas filas, ofrecen flexibilidad y aseguran que las decisiones que impactan directamente a nuestras comunidades sean tomadas con nuestra voz presente.