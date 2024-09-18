Cambiar Ciudad
Vota Conmigo

Cómo Solicitar tu Boleta para Votar por Correo

El voto por correo puede ser rastreado, pero estas 300,000 papeletas no se han rastreado desde el 24 de octubre.
Imagen Paula Díaz

En la mayoría de los estados, puedes solicitar tu boleta para votar por correo. Debes pedir la boleta antes de la fecha límite de tu estado y antes de poder emitir tu voto. Este proceso varía, pero generalmente puedes solicitar la boleta a través de los sitios web de las oficinas electorales de tu estado o condado.

Aquí te dejamos un enlace donde puedes consultar los requisitos y hacer la solicitud según tu lugar de residencia:
www.vote.org

· Instrucciones: En los estados que se puede solicitar la boleta, las instrucciones son bastante similares. Debes visitar la página web oficial de tu estado y buscar la opción de "Voto por Correo". Luego, completa todos los datos personales que te soliciten en el sitio y por último solo debes enviar el formulario.

  • Plazos: Cada estado tiene fechas límites específicas para solicitar y enviar la boleta de voto por correo. Es fundamental revisar las fechas para pedir la boleta y el último día para enviarla para asegurar que tu voto sea contado.
  • Verificación: En algunos estados, te pedirán que verifiques tu identidad antes de emitir tu voto por correo, ya sea proporcionando tu número de identificación, como el de la licencia de conducir, o la última parte de tu número de seguro social.

Los estados donde el debes solicitar tu boleta para votar por correo, incluyen: · Arizona
· Carolina del Norte
· Florida
· Georgia
· Illinois
· Maryland
· Nueva Jersey
· Nueva York
· Pensilvania
· Virginia

Estados Donde el Proceso de Voto por Correo es Automático
Si resides en uno de estos estados y te registraste para poder votar, no necesitas hacer una solicitud ya que recibirás tu boleta de manera automática antes de las elecciones de 2024.
Los estados donde el proceso de envío de boletas de voto por correo es automático incluyen:

  • California
  • Colorado
  • Hawái
  • Nevada
  • Oregón
  • Utah
  • Washington

En estos estados, asegúrate de que tu dirección de registro esté actualizada para que la boleta llegue sin problemas. Estados Donde Solo las Personas con Discapacidad Pueden Solicitar el Voto por Correo
En algunos estados, solo las personas con alguna discapacidad o una razón médica válida pueden solicitar votar por correo. En estos lugares, el voto por correo no está disponible para la mayoría de los votantes, a menos que puedan demostrar que cumplen con los criterios específicos establecidos por las autoridades electorales.
Los estados que restringen el voto por correo a personas con discapacidad o razones médicas incluyen:

  • Alabama
  • Arkansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Mississippi
  • Texas

Si resides en uno de estos estados y tienes una discapacidad, te recomendamos contactar a las oficinas electorales locales para obtener los detalles sobre cómo solicitar tu boleta y qué documentación necesitarás.

