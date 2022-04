Caminos hacia el éxito: cómo ayudar a nuestros hijos a impulsar su futuro

Como colombiana estadounidense de primera generación, entendía claramente las expectativas de mi familia de que vaya a la universidad y les estoy agradecida por las habilidades fundamentales para la vida que me inculcaron. Mi familia no tenía experiencia con el proceso de admisión a las universidades. No me arrepiento del camino que elegí. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que solo postulé a las universidades que consideraba “seguras” (a las que tenía la certeza de ingresar) y que no tuve la confianza para postular a por lo menos una universidad con requisitos de admisión superiores a mi perfil académico, aunque fuera una posibilidad remota.