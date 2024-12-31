Los médicos aconsejan moderar la ingesta de alcohol, pero no es fácil conseguirlo y menos a fin de año.

Cada fin de año es lo mismo. Entre las cenas de ‘Thanksgiving’ y las fiestas de Navidad y Año Nuevo , el consumo de alcohol se dispara. Algunas veces, aunque intentes evitarlo, llega un momento en que despiertas con sed, cansancio y un deseo incontrolable de dormir durante 20 días. También experimentas náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido, temblores e incluso ansiedad: los síntomas clásicos de la resaca, también conocida como cruda, ratón, guayabo, goma, mona o cruz según el país de Latinoamérica en el que te encuentres.

La doctora Adriana Cabrera , cirujana general y de aparato digestivo, explicó a elDetector vía telefónica que la resaca ocurre porque hay una baja de azúcar y una brusca caída de los niveles de alcohol en la sangre, con la consecuente deshidratación. “El alcohol disminuye la efectividad de la hormona antidiurética, que es la que regula la cantidad de agua que absorben o expulsan los riñones, y esto provoca que (los riñones) expulsen más agua de la necesaria, por eso cuando tomamos, orinamos más”, indica la especialista.

Según la Escuela de Medicina de Harvard , el alcohol altera el sueño, desajusta el reloj biológico y puede desencadenar migrañas. Esto explica por qué una resaca puede parecerse a la privación de sueño o jet lag , e incluso confundirse con una migraña inducida por el alcohol.

Durante años hemos oído numerosas soluciones para eliminarla, pero muchas carecen de respaldo médico y las fuentes que las promueven no siempre son confiables. Por ello, este año desde elDetector recopilamos una lista de remedios que creías efectivos para curar la resaca, pero que, según los expertos, no funcionan. También incluímos algunos trucos para que no sufras tanto, si alguna vez te pasas de tragos. ¡Que no cunda el pánico!

Platillos picantes

En México suelen comer chilaquiles, trozos de tortilla frita bañados en salsa picante y acompañados de carne, huevo, queso, crema y cebolla; en Perú, optan por ceviche, pescado o mariscos frescos marinados en limón, ají y cilantro. Y hay quienes, sin importar su nacionalidad, recurren a la comida india. Las tres opciones tienen algo en común: todas son picantes y se consumen con la creencia de que aliviarán la resaca, pero nada más alejado de la realidad.

La doctora Cabrera explica que no se recomienda comer alimentos picantes después de una resaca porque pueden alterar el sistema digestivo. “Tu estómago está irritado por el alcohol y el picante lo irrita más”, comenta.

Por su parte, la doctora Dadilia Garcés , médica epidemióloga y profesora del Miami Dade College , explicó a elDetector vía telefónica que cuando se consumen alimentos picantes también se toma más agua y eso ayuda debido a que hay una deshidratación por la resaca, pero no es el picante lo que alivia los síntomas en sí.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala en su web que aunque el chile contiene potasio —uno de los minerales que se pierden durante la resaca— y el comerlo puede ayudar en cierta medida a que la persona se recupere, no se recomienda su consumo pues puede ocasionar problemas como gastritis o una úlcera gástrica.

Algo grasoso

Más de una vez nos han recomendado comer algo grasoso cuando la resaca se vuelve insoportable. Las hamburguesas, los tacos, el tocino o las salchichas fritas suelen entrar en el menú de los más afectados por el alcohol aunque no sean la mejor opción.

Cabrera precisa que las comidas altas en grasa tardan mucho en digerirse y esto podría ser perjudicial para el revestimiento del estómago, que ya está irritado por el alcohol. “Por otro lado el alcohol inflama el páncreas y si le sumas grasas puede llegar a darse una pancreatitis [inflamación del páncreas] alcohólica”, detalla la cirujana.

El centro médico académico Cleveland Clinic también indica en su página web que los alimentos grasosos pueden resultar reconfortantes, pero comer una comida pesada puede estresar mucho el estómago ya de por sí afectado por la resaca.

Garcés apunta que el consumo de este tipo de comidas se recomienda cuando estás tomando alcohol, pero no después. “La absorción del alcohol es mucho más lenta cuando hay grasa en el sistema gastrointestinal”, menciona la doctora.

Más alcohol

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard , las resacas comienzan cuando los niveles de alcohol en sangre empiezan a disminuir y los peores síntomas ocurren cuando estos niveles llegan a cero. Probablemente por eso hay quienes deciden no llegar a ese punto y eligen “curarse” la resaca con más alcohol. La cerveza helada con sal y limón, también conocida como michelada o la “piedra”, que es una mezcla de anís, tequila y fernet son dos de las opciones más populares, pero no por ello eficaces.

Según la Cleveland Clinic beber más alcohol solo aumenta su toxicidad en el cuerpo, pues el alcohol ya está afectando el hígado y otros órganos y añadir más solo retrasa el proceso natural de eliminación de estas toxinas. La doctora Garcés agrega que los síntomas que se experimentan cuando se tiene resaca se deben a que existe un síndrome de abstinencia moderado. “Al tomar alcohol te nivelas, pero vas a tener la resaca más tarde, así que eso no es recomendable”, resalta.

También el centro médico Houston Methodist señala en su sitio web que si bien más alcohol puede hacerte sentir un poco mejor en el momento, tomar otra copa puede en realidad prolongar tus síntomas de resaca. Además, según un estudio publicado en la web del Centro Nacional para la Información Biotecnológica sobre trastornos por consumo de alcohol, este mito puede, con el tiempo, contribuir a la dependencia del alcohol.

Cómo sobrellevar la resaca

Dejando de lado la obvia recomendación de no beber alcohol o de moderar su consumo para evitar los síntomas de la cruda, hay algunos consejos que pueden ayudarte a aliviar el malestar en esta ajetreada época del año.

Hidrátate. “Tomar agua simple o con gas entre tragos, mientras estás en la fiesta disminuye la resaca”, señala Cabrera. También recomienda hacerlo el día posterior y si es posible consumir bebidas con electrolitos y, si quieres algo más natural sugiere beber jugo de tomate, pues este contiene electrolitos y agua y eso ayuda al hígado a desintoxicarse, según la doctora Garcés. El Houston Methodist sugiere tomar bebidas con vitamina C. Un jugo de naranja o un smoothie de mango ayudarán a restablecer tus niveles de glutatión, un antioxidante que ayuda en la desintoxicación del cuerpo.

Consume carbohidratos de digestión rápida. Beber alcohol puede reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que contribuye a la fatiga y dolores de cabeza, de acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard . Además, muchas personas olvidan comer mientras beben, lo que empeora la deshidratación y baja aún más su azúcar. Consumir carbohidratos simples, como pan, galletas o bagels, puede ayudar a recuperar los niveles de glucosa rápidamente, pues se descomponen con facilidad en el cuerpo. El pan, además, absorbe el exceso de ácido en el estómago y ayuda a aliviar la irritación, según la doctora Cabrera.

Prepárate una sopa. Puede ser el tradicional caldo de pollo, una sopa miso o una changua colombiana , el punto es que sea caldoso y, como ya lo dijimos antes, sin mucha grasa. Según información de la web de Mayo Clinic , las sopas ayudan a reponer nutrientes y a rehidratar el cuerpo, además de que permiten reemplazar la sal y el potasio que se pierden al beber. La doctora Garcés señala que el contenido de sal en las sopas es lo que ayuda a la recuperación, pues el nivel de agua y sal bajan cuando se bebe alcohol porque se orina más.

Toma analgésicos si los necesitas. No es necesario sufrir; si sientes que tu cabeza explota, puedes tomar analgésicos como ibuprofeno o medicamentos antiinflamatorios no esteroides (NSAIDs, por sus siglas en inglés), como la aspirina o el naproxeno. Sin embargo, ten en cuenta que estos últimos pueden irritar el estómago , que ya está sensible por el alcohol. Eso sí, evita el paracetamol o acetaminofén, ya que, según el servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos , combinado con alcohol puede aumentar sus efectos tóxicos en el hígado. Garcés coincide: “Si el hígado está afectado lo puede afectar más”.