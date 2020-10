Es falso que Joe Biden haya suspendido todos los eventos presenciales de campaña

¿El candidato presidencial demócrata Joe Biden suspendió todos los eventos de campaña presenciales a apenas ocho días de las elecciones, como múltiples artículos y el propio presidente Trump están afirmando? No, eso no es cierto: Biden ha anunciado planes de viajes durante la semana.

Pero la afirmación apareció en un artículo publicado por "djhjmedia.com" el 26 de octubre de 2020, titulado "Biden Calls a 'lid' on His Campaign, He is Done Meeting In-Person" (Biden cierra la etapa de interactuar y contestar preguntas en persona como parte de su campaña").