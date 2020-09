¿Es cierto que las boletas de voto por correo en Nevada no necesitan la firma del votante?

Trump, 21 de septiembre : En Nevada, el gobernador dijo que firmó una orden [que indica] que no las tienen que firmar. No necesitamos verificación de firmas. Oh, qué bien. Como no podían hacer que la gente firmara, dijeron: "Sencillamente las enviaremos. No se preocupen". Ésta es una verdadera afrenta a nuestra democracia. Es algo horrible esto que está sucediendo.