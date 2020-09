¿En noviembre podría producirse "la primera guerra política interna en la historia de Estados Unidos"?

¿Podría producirse en noviembre de 2020 la primera guerra política interna en la historia de Estados Unidos? No, eso no es cierto. Si estallara una guerra interna en Estados Unidos después de las elecciones nacionales de noviembre, como predicen algunos, no sería la primera en la historia. En 1861 Estados Unidos se dividió en una guerra civil de cuatro años que terminó en abril de 1865. Lead Stories no está analizando la afirmación de que habrá una guerra tras las elecciones, pero les recordamos a los lectores que, de haberla, no sería la primera en la historia de la nación.