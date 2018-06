Hay un mensaje que ha tomado fuerza en los últimos días de esta campaña presidencial: el voto del domingo no es para decidir entre izquierda y derecha, sino para apostar por un cambio hacia la renovación política o por mantener a las elites en el poder. El medio online 'La Silla Vacía' habla de elegir entre "el establecimiento o las fuerzas alternativas".

Tras décadas en las que la mayor preocupación en Colombia fue la seguridad, los ciudadanos sienten que por fin ha llegado el momento de tener voz en las decisiones políticas. Las manifestaciones espontáneas tras el triunfo del 'no' en el plebiscito sobre el acuerdo de paz de 2016 fueron la primera chispa de este activismo social. En la primera vuelta del 27 de mayo se batió el récord de participación: regiones como las costas del Pacífico y el Caribe donde la abstención y la compra de votos eran la norma se movilizaron para salir a votar.

Como nunca antes había ocurrido en el país, las redes sociales se han inundado de mensajes politizados y muchos jóvenes se han implicado en estas elecciones por primera vez. El debate electoral se ha colado en la sociedad. Los cinco candidatos (y sus equipos) que llegaron a la primera vuelta representaban una diversidad como no se había conocido en el pasado, cuando la opción siempre era votar entre el conservador y el más conservador. Es algo inédito que un candidato con un programa de izquierda como el de Petro tenga opciones de ser presidente en Colombia.

"No votar por Petro en estas elecciones es votar por la muerte. No se trata de seguir a un líder con devoción. Se trata ahora de atajar el regreso del uribismo, de la guerra y del retroceso social. Y no por cuatro años, sino por un término indefinido", dice la escritora y académica Carolina Sanín en un post que publicó en Facebook. Junto a su círculo de amigos creó el grupo 'Gomelos con Petro' (gomelo hace referencia a los jóvenes de las clases altas), para abordar la campaña desde una mirada intelectual y con espacio para el humor.