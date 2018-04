Sindicalistas del gobierno de Ciudad de México aseguran que los obligaron a protestar en contra de López Obrador

Dijeron a Univision que fueron amenazados con la pérdida del empleo si no se presentaban en las manifestaciones previas al debate presidencial.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las protestas contra el candidato Andrés Manuel López Obrador inundaron el centro de Ciudad de México este domingo, previo al primer debate presidencial. Pero no todas fueron espontáneas.

Muchos de los manifestantes fueron obligados, bajo amenaza de perder sus empleos, a gritar consignas contra López Obrador y a favor de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, ambos candidatos de la coalición 'Por México al Frente' para la jefatura de gobierno de la CDMX y la presidencia nacional, respectivamente. Según lo que revelaron en exclusiva a Univision seis funcionarios forzados a participar en la protesta, recibieron la orden de directivos del sindicato de empleados del gobierno capitalino.



“Los que nos presentamos ahí fuimos obligados. El que no vaya a la manifestación a apoyarlos va a ser despedido”, dijo uno de los empleados de la Secretaría de Salud de la ciudad que prefirió no ser identificado por temor a represalias.

Univision obtuvo copia de varios chats con la convocatoria que los empleados aseguran haber recibido en WhatsApp el sábado por la noche.

Los citaron a un centro deportivo en el norte de la capital. No les dijeron para qué los querían. El mensaje era escueto: “Cita domingo 22. Ropa normal sin logos, cómoda. Convocar a los apoyos”.



Con estos chats dicen sindicalistas de CDMX que los obligaron a protestar contra López Obrador Los sindicalistas aseguran que por medio de este mensaje fueron convocados a manifestarse contra AMLO la noche del 21 de abril. Durante la jornada, los líderes y manifestantes aseguran que reportaban los avances por medio de estos mensajes. Los sindicalistas dijeron que llegaron apoyos de distintas secciones sindicales para sumarse a la protesta. Después de que Univision contactara a Héctor Carreón para solicitar una respuesta a la nota, alguien identificado como "jefe Carreón" envió amenazas en el mismo chat, según los sindicalistas. La persona identificada en el chat como "jefe Carreón" escribió que pagaría unos 2,700 dólares a quien le informase quién habló con la prensa.



No era la primera vez que los empleados de las secciones del sindicato único de trabajadores de la capital recibían instrucciones similares. Los testimonios obtenidos por Univision indican que al menos en los últimos tres años han sido llevados a distintos eventos con las mismas amenazas y promesas.

“Por lo menos un 80%, 90% de la gente que trabaja en el hospital donde trabajo no tiene prestaciones laborales. Hay gente que lleva trabajando 7, 8 años y que es su único ingreso para su familia. Obviamente están esperanzados en que en algún día lleguen pues las prestaciones a las que tienen derecho y por eso acceden”, dijo Pablo Gómez, un cirujano que ha sido testigo de las presiones a sus compañeros del sindicato.

En esta ocasión el objetivo era protestar en contra de López Obrador. Después de varias horas de espera en el deportivo, según su relato, les repartieron cartelones y pancartas. Los distribuyeron en calles céntricas de la capital para manifestarse. La orden era comenzar la protesta a las 2:30 de la tarde.



Los manifestantes aseguran que les pidieron quedarse desde las 2:30 de la tarde hasta el inicio del debate en las calles cercanas al centro de la capital mexicana. Peniley Ramírez / Univision Investiga



Algunos empleados decidieron no asistir. “Independientemente de que uno necesite la base, pues tampoco está en venta la dignidad. El sindicato nos está condicionando que hagamos todo lo que ellos quieren, todo lo que se les antoja, con la promesa de que tal vez, ni siquiera es una seguridad, podamos darnos nuestra base”, contó otro de ellos. Quienes tomaron esta decisión afirman que fueron amenazados con que su comportamiento sería "tomado en cuenta" para darles o no su empleo base.

La “base’’ es un contrato permanente de trabajo, con prestaciones y derecho de antigüedad del que no gozan actualmente la mayoría de estos trabajadores. Muchos de ellos laboran con contratos temporales que se renuevan anualmente y no les dan derecho a un retiro pagado. Ellos aseguran que su líder sindical Héctor Carreón los amedrentó con un audio de amenazas enviado a sus chats grupales. Univision obtuvo copia de dicho audio, que decía: “Señores delegados, de una vez les digo, ni se les ocurra irse, eh. Voy a pasar lista ahora y al final para que no se hagan los chistosos a cualquier que se haiga largado (sic)”.



Según los sindicalistas, el mensaje de voz provenía del mismo número al que llamamos para comunicarnos con Carreón.

En una conversación telefónica con Univision, Carreón primero dijo que ese audio pudo ser de cualquier otro evento y luego negó que se tratase de su voz. “Amiga, todo eso es mentira, publica lo que quieras, vete a la chi…’’, gritó y colgó. Varios entrevistados aseguran que en las horas siguientes a la llamada telefónica, el líder amenazó en los grupos de WhatsApp del sindicato. En esta versión, dijo que investigaría quién proporcionó información en su contra y ofreció 50,000 pesos mexicanos de recompensa, unos 2,700 dólares, por datos de quiénes habían hablado con la prensa.



Empleados del sindicato de limpia pública también protestaron contra López Obrador Peniley Ramírez / Univision Investiga



Carreón esta al frente de una organización sindical de más de 9,000 miembros. Durante la noche del debate, Univision entrevistó a varios manifestantes que aceptaron ser integrantes de las distintas secciones del sindicato del gobierno local, como bomberos y limpia pública, además de salud. Insistieron en que estaban allí por su voluntad. Según los sindicalistas disidentes, los participantes en la manifestación ya estaban entrenados para responder si alguien dudaba de su espontaneidad.

“Fue una de las instrucciones. Si se acercaban reporteros, nos dieron esa indicación de que dijéramos que no nos enviaba nadie, que íbamos por nuestra propia cuenta como trabajadores”, reveló otro de los entrevistados durante un encuentro con Univision. Durante las horas de las protestas, la prensa mexicana reseñaba la extraña irrupción de carteles y mantas con vulgaridades en contra de López Obrador en calles centrales de la ciudad. Los empleados eran presionados a reportar que estaban aún allí.



“Varios líderes nos estaban vigilando, cada grupo que se estaba manifestando llevaba un líder y ese líder llevaba la información a diferentes grupos”, explicó otro de los empleados.



Después de horas de protestas, los sindicalistas afirman que les pidieron devolver algunas de las pancartas usadas, para reciclarlas en otra protesta. Peniley Ramírez / Univision Investiga



Estos reportes, de los que Univision obtuvo copia, eran enviados a varios grupos de WhatsApp en los que compartían ubicación de las protestas y fotos de los asistentes. En varios mensajes recibían respuestas de aprobación con el contacto de alguien identificado como “jefe Carreón”. Al final de la tarde, les instruyeron regresar las lonas a los líderes para reciclarlas en otra protesta.

“Me sentí humillado y con vergüenza. Al final mucha gente está con Andrés Manuel y cuando estábamos ahí en los semáforos, en las esquinas, nos insultaban, nos querían aventar los carros. Tuve mucho miedo de estar allí”, relató uno de los asistentes.

Los testimonios del sindicato de salud coinciden en que una buena parte de estas amenazas tienen su origen en una gran precariedad laboral, que va desde la falta de contratos fijos de empleo hasta la carencia de materiales y medicamentos.



El cirujano Gómez padece diariamente estos problemas. Asegura que muchas veces llega a su trabajo sin saber si tendrá siquiera agujas para inyectar. “Es terrible que se use la situación médica, la situación de carencias, que se politice, que se obligue a las personas a participar en eventos o a apoyar grupos políticos a cambio de obtener algunos beneficios que por ley se están exigiendo, que por ley corresponden”.