Más de 23,000 homicidios al año en México: esto es lo que proponen los candidatos presidenciales para frenar esta violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes 23 de abril, un día después del primer debate entre los aspirantes a la presidencia de México, el país se estremeció: las autoridades del Estado de Jalisco confirmaron la muerte de tres estudiantes de cine que se encontraban desaparecidos desde el 19 de marzo.

No sólo fue su muerte sino el cómo: cuando volvían de hacer una tarea, el grupo de estudiantes fue confundido y secuestrado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, y posteriormente fueron asesinados y disueltos en ácido para que no quedara nada de ellos.

Apenas 24 horas antes, los cinco candidatos presidenciales debatieron sobre el clima de seguridad y violencia que vive México desde hace más de una década, y que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

La confirmación de la muerte de Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz enardeció las redes sociales, convocó a marchas en Guadalajara, la capital de Jalisco, y la Ciudad de México, e hizo cuestionar la estrategia de seguridad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y las propuestas que los cinco candidatos expusieron un día antes.

Univisión revisó los planes de gobierno y las propuestas que de manera pública, en discursos o redes sociales, han hecho los aspirantes presidenciales y consultó a especialistas para conocer a detalle sus alcances.



publicidad

Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES): Amnistía, eliminar el Cisen

Andrés Manuel López Obrador, el candidato que está en su tercer intento por llegar a la presidencia y encabeza actualmente las encuestas, es quien ha lanzado la propuesta de seguridad más polémica de la campaña: en diciembre pasado, durante una visita al estado de Guerrero, planteó una amnistía para cesar la violencia en el país.

Desde entonces, su equipo y sus opositores han intercambiado argumentos y ataques para definir lo que sería una amnistía. Lo cierto es que esta propuesta no viene en su programa de gobierno.

Durante el primer debate presidencial, la amnistía fue uno de los principales ataques contra López Obrador, cuyos opositores lo acusaron de querer pactar con el narco y los criminales.

En respuesta, su equipo salió a dar detalles de lo que llaman un “proceso de paz” para el país. Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte y propuesta de López Obrador para la Secretaría de Gobernación, publicó un artículo en el diario Milenio detallando los alcances:

“Morena no busca pactar con los capos, no busca su perdón. Morena busca alternativas a los modelos fallidos, busca una amnistía a esos millones que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades“, escribió.

Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que existe un problema con los actuales candidatos: aunque tienen programas de gobierno, también hacen propuestas diferentes en público o en redes sociales.



López Obrador propone amnistía para los narcos a cambio de alcanzar la paz en México Univision 0 Compartir

“Hemos visto que hacen diversas propuestas de seguridad. Por un lado, en los documentos que presentaron han planteado ejes pero luego han dicho cosas en público. Es difícil saber de manera concreta que están planteando. En general, hablan de atacar la impunidad, la corrupción, de tener mejores policías, pero no detallan cómo lo van hacer, que es lo importante”, dijo la especialista en política de drogas.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo: “Esta propuesta ha generado preocupación y confusión. No puedes lanzar al aire algo de este tamaño, con estas implicaciones, si no has previamente analizado el asunto. Él mismo se ha tropezado al momento de explicar y ha tenido que salir su equipo”.

López Obrador ha sido enfático en decir que la pobreza y falta de oportunidades han llevado a los jóvenes a reclutarse en el crimen organizado. Una de sus propuestas es apoyar económicamente a jóvenes que ni trabajan ni estudian (los llamados “ninis”).



Otra propuesta de López Obrador es desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el organismo de inteligencia del Gobierno mexicano. Sin embargo, no ha dicho cómo lo suplantará.

El actual gobierno del presidente Peña Nieto eliminó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y López Obrador propone crearla nuevamente.

Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC): Más policías federales, una fiscalía independiente

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ha sido crítico –como el resto de sus oponentes– de la estrategia actual de seguridad.

Entre sus propuestas está mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunque plantea un eventual y paulatino retiro de las mismas.

Otra de sus propuestas es duplicar los elementos de la Policía Federal (PF), una propuesta que Francisco Rivas ve complicada de cumplir.

“Anaya plantea duplicar la Policía Federal. Pero no es así de sencillo. Se deba lanzar una convocatoria, esperar que la gente decida registrarse a pesar de la peligrosidad que implica. Se deben mejorar las prestaciones. Si queremos formar bien a los nuevos policías, el mínimo de entrenamiento debería ser un año, no algo de meses. No sólo es cantidad sino calidad”.

Anaya, como López Obrador, también ha planteado resucitar la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP).



publicidad

Además, el candidato panista ha dicho que impulsará el uso de tecnología e inteligencia para atacar el crimen organizado.

“De nada sirve invertir en tecnología, como se ha hecho en los últimos sexenios, si no hay cambio profundo en las instituciones y en la capacitación de las personas, ya sean policías o Ministerio Públicos. La tecnología es una herramienta más para quien la ejecuta”, agregó Rivas.

Anaya también se ha pronunciado a favor de haya una Fiscalía General de la República autónoma, que ya no dependa del Ejecutivo, mientras que López Obrador ha dicho que respalda la misma idea pero garantizando que la autonomía no sea una “simulación”.

José Antonio Meade (PRI-PVEM-NA): No a la despenalización de las drogas

El candidato del oficialista PRI, José Antonio Meade, ha admitido que se debe cambiar la estrategia de seguridad del actual gobierno.

Por un lado ha dicho que se debe combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas. En redes sociales, ha recibido críticas constantes de cuál fue su papel para frenar el lavado mientras fue —en dos ocasiones— secretario de Hacienda.

Durante el debate, Meade dijo que “cuadruplicará” la capacidad de investigación del Ministerio Público.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, pone en duda esta propuesta.



El candidato del PRI, José Antonio Meade, minutos antes de comenzar el primera debate presidencial 2018. Héctor Vivas / Getty Images

“Es una propuesta muy aventurada. Pero ha sido como todas: no nos dicen cómo lo lograrán. Es cierto que los Ministerios Públicos están rebasados, pero prometer cuadruplicar su poder de investigación implica toda una reingeniería: inversión en tecnología, más plazas, mejor capacitación. No es algo que se pueda hacer así de fácil”, dijo.

Durante el debate, Meade fue el único candidato que habló sobre la política de drogas y lo hizo para decir que la despenalización –sin especificar de qué droga– no es una solución para atacar al crimen organizado.

“Un gran ausente en los programas de gobierno es la política de drogas”, agregó Catalina Pérez Correa, “cuando es algo necesario y que el país debe hacer frente”.



publicidad

“Obviamente la sola despenalización de la marihuana no va a reducir la violencia en el país. Pero sí es uno de los elementos que ayudaría a reducirla. El actual modelo de política de drogas no está siendo atendido y mientras no se cambie, seguiremos en este clima de violencia”, agregó la académica del CIDE.

Otra propuesta de Meade es homologar todos los Códigos Penales del país, a fin de que los delitos se castiguen de manera igualitaria.

Margarita Zavala (Independiente): Intervenciones “masivas ”

Margarita Zavala, exprimera dama de México (2006-2012), ha sido enfática en decir que de llegar a la presidencia continuará utilizando al Ejército para atacar al crimen organizado.

El pasado 19 de abril, publicó este polémico tweet:





Para académicos y sociedad civil, su propuesta era la continuidad de la llamada “guerra contra el narco” que lanzó su esposo, el expresidente Felipe Calderón en enero de 2007 y que marcó el inicio de la espiral de violencia que continúa en México.

“Me parece una gran irresponsabilidad que muestra un desconocimiento de todo el daño que hizo esta estrategia. Es como si Zavala no tomara en cuenta los datos, estudios, estadísticas, que dejaron la estrategia de Calderón”, dijo Pérez Correa.

“Zavala, y Meade y Anaya, continúan con propuestas de un Estado violento, punitivo, de armas y balas, que no parecen dar solución a este enorme conflicto que vivimos. En todo caso, suena más interesante explorar el plan de pacificación que propone López Obrador. Porque en general los candidatos no hablan de paz sino de más violencia”, agregó la académica.



publicidad

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' (Independiente): “Mochar

” manos

El último candidato en sumarse a la boleta fue Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León. Por el momento, él ha dicho que no tiene plan de Gobierno sino que está construyéndolo con las propuestas que le mandan los ciudadanos.

Sin embargo, durante el debate del pasado domingo, lanzó la insólita propuesta de “mochar” las manos a los delincuentes. Literal: cortar una mano a quienes roben, a pesar de que la Constitución mexicana prohíbe cualquier castigo corporal.



"Tenemos que mocharle la mano al que robe", afirma 'El Bronco', uno de los candidatos a la presidencia en México Univision 0 Compartir

Francisco Rivas dijo que el Observatorio Nacional Ciudadano está revisando a fondo las propuestas de cada candidato y les han solicitado más información, pero en el caso de 'El Bronco' han decidido no tomarlo en cuenta.

“No nos interesa. No vamos a tomarlo en cuenta. Es una falta de respeto que esté en la boleta”, dijo Rivas.

Para Catalina Pérez Correa, hay un gran vacío entre todos los candidatos: admitir que el Ejército ha fracasado en el combate de la inseguridad.