Quién es QBA, el rapero que confesó haber disuelto en ácido a los tres estudiantes de cine en México, según la fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mundo de la música y de internet es conocido como QBA, pero su nombre real es Christian Omar Palma Gutiérrez. Él es el hombre que, según la fiscalía mexicana, confesó haber colaborado para disolver en ácido los cuerpos de los estudiantes de cine desaparecidos en el estado de Jalisco en marzo pasado.

El lunes, durante una conferencia de prensa, la fiscalía de Jalisco aseguró que dos personas detenidas —una de ellas, Christian Omar Palma— confesaron que los estudiantes Javier Salomón Aceves Gastélum (25), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20) fueron confundidos por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación con rivales del cártel Nueva Plaza y luego secuestrados, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.





En eso consistió el trabajo de QBA, una estrella del rap de 20 años de edad que cantaba letras sobre drogas, armas, violencia y delincuencia a más de 123,000 seguidores en Youtube y, a la par, pertenecía a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su canal de la red social dice ser originario de Guadalajara y se identifica también con el sobrenombre de ‘El Mal Querido’.

Su música alcanzó casi 20 millones de reproducciones desde que se unió a Youtube en 2015. En Facebook cuenta con más de 48,000 seguidores y en Instagram 5,000.

A lo largo de tres años, QBA subió a la red decenas de videos. En uno de ellos titulado ‘Descanse en paz’ y que fue publicado en 2016, aparece un hombre atado de pies y manos que recibe una serie de golpes mientras la cuerda con la que está amarrado va manchándose de sangre. Después, el hombre es rociado con gasolina y una persona le prende fuego.



Mientras la escena transcurre, se escucha una estrofa: “Mi voz será la casa de que descansen en paz / para que se atormente la oscuridad / pero les va a gustar”.

Los créditos del video corren a cargo de la casa productora Sismo Récords, que trabaja con otros raperos conocidos en México.

El video más popular de la lista es el titulado ‘Me gusta caminar por el vecindario’, que tiene más de 5.5 millones de reproducciones y donde se menciona la colonia Oblatos, en la ciudad de Guadalajara. El video comienza con un grupo de jóvenes que disparan armas en las calles. Segundos después aparece QBA en una habitación hablando por teléfono y cantando:



“Yo ya no acepto disculpas / el morro calmado del barrio tiene mente sucia / Ya no es lo mismo, nada es como antes / Un hijo de la chingada / me convertí en un desmadre / Mi jefecita, le pido perdón / sé que me estoy perdiendo / ya no sé ni adónde voy / Me gustan balaceras, las loqueras y las putas”.

De acuerdo con su sitio de Facebook, el joven participaría el próximo 29 de abril en un festival de música llamado Rap Fest 664, en la ciudad de Tijuana.

Christian Omar Palma fue detenido el pasado 22 de abril y es uno de los principales testigos en los que la fiscalía de Jalisco se basa para determinar que los tres estudiantes de cine que desaparecieron el pasado 19 de marzo fueron asesinados.



La Fiscalía informó que identificó material genético que corresponde con los estudiantes Jesús Daniel y Marco Francisco; hasta el momento no han encontrado indicios de Javier Salomón.

“En el laboratorio de genética analizamos muestras biológicas de diferentes lugares y se pudo obtener el perfil genético de una mancha hemática que corresponde (sic) con los familiares de Jesús Daniel y durante el transcurso de los análisis posteriores se localizó material biológico de otro indicio de Marco Francisco. Actualmente seguimos trabajando analizando muestras”.

Sin embargo, estudiantes y organizaciones civiles cuestionan la veracidad de la investigación.